Confirman muerte cerebral de una de las menores atropelladas por taxista ebrio en Bogotá: esto se sabe

El hecho que conmocionó a Bogotá se registró en la localidad de San Cristóbal, cuando un taxista identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, perdió el control del vehículo y atropelló a varias personas que caminaban por una calle del barrio Santa Rita.

El fuerte impacto dejó heridos, entre ellos cuatro menores de edad, todos pertenecientes a una misma familia.

¿Cómo están los menores atropellados por un taxista en Bogotá?

Todo se agudiza con el paso del tiempo. En las últimas horas, se confirmó que una de las niñas arrolladas sufrió muerte cerebral, mientras otro de los menores permanece en estado crítico.

Los médicos dieron un plazo de 72 horas para que la familia pueda decidir qué hacer ante la gravedad del cuadro clínico.

Patricia Torres, madre y tía de cuatro de las personas heridas, habló con La FM y relató la difícil situación que atraviesan.

Lamentablemente lo que pasó fue por una persona borracha, que debe comparendos, que no le hace mantenimiento al carro. Es una persona que toma mucho, porque en el barrio es conocida por eso, toma y cree que nunca le va a pasar nada.

Con la voz entrecortada, contó que la familia se encuentra destrozada.

Mi sobrina de 15 añitos ya tiene muerte cerebral. Mi sobrino de 7 años está muy malito, no tiene muchas esperanzas tampoco. Mi niña de 12 años también fue golpeada. Los tres están en el Hospital Santa Clara. Hoy se enterará su hermanita y tiene que ir a despedirse de sus dos hermanos.

¿Qué le ocasionó la muerte cerebral a una de las menores arrolladas por el taxista?

Juana Torres, también familiar de las víctimas entregó más detalles en Noticias RCN, sobre el delicado esta de salud de los menores. Esto dijo de la menor que se encuentra con muerte cerebral:

Tiene un problema, un tumorcito en el cerebro, el cual es muy probable que se le haya estallado y por eso ha dificultado como tal su proceso también de despertar y de actividad cerebral, por eso los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

Asimismo, se refirió al otro menor que permanece en estado crítico:

Al niño pues en el impacto él cayó directo a la casa y rebotó al andén, al momento en que sucedió el impacto se le abrió su cabecita, se le abrió su cráneo, él estuvo en cirugía como ayer tres horas más o menos, tiene muy pocos visos también de actividad cerebral, es muy probable que también pueda quedar en muerte cerebral pero estamos esperando un milagro

Familiar de las víctimas relató como fue el brutal accidente en Bogotá

Patricia Torres explicó que la tragedia ocurrió justo cuando la madre de los menores regresaba de trabajar.

La mamá de mis tres sobrinos es madre cabeza de hogar. Yo soy la tía que los he cuidado, la que si no tienen qué comer, les ayudo con lo que puedo. Ella llegaba de trabajar y mis niños estaban con mi hija, que vive en la parte alta. Mi hija bajaba con su esposo, mi sobrino de 7 años, la niña de 12, la otra niña de 15 y el hijo de mi hija, que también resultó herido.

La mujer relató que el conductor subió a toda velocidad por la vía donde transitaban sus familiares.

El señor taxista dice que estaba tomando en la parte alta, subió y los atropelló. Al hacerlo, también cayó frente a una barbería que hay ahí. Hubo muchos accidentados, en total se cuentan 13 personas fracturadas, con las caras vueltas nada, y los demás en estado crítico son mis sobrinos.

Patricia indicó que, aunque su yerno también resultó herido, logró sobrevivir.

Gracias a Dios el esposo de mi hija salió de cirugía y está estable. Pero la triste realidad ahora es que, según dicen, este señor Chalá lo van a dejar libre solamente por lesiones personales. ¿Dónde está la justicia?

Por ahora, los tres menores permanecen internados en el Hospital Santa Clara y la familia aguarda por la evolución del niño de siete años, mientras enfrentan la dura noticia de que una de las niñas no sobrevivirá.