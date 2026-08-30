Documentos reservados revelan plan de desestabilización contra el nuevo gobierno

Noticias RCN conoció nuevos detalles de los documentos reservados de agencias de inteligencia internacionales que ya están en poder de las autoridades colombianas y que alertan sobre posibles planes de desestabilización contra el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Esta es la segunda parte de un informe especial que expone 18 páginas con fases de movilización, bloqueos, violencia y estrategias para generar tensión política.

Fases de infiltración y violencia

Los documentos revelan que la extrema izquierda radical y grupos armados en Colombia habrían diseñado un plan milimétrico que incluye infiltración, presencia de encapuchados, ataques contra infraestructura y enfrentamientos con las fuerzas armadas.

También contemplan la difusión de videos descontextualizados para amplificar la tensión. Entre las fases descritas figuran movilizaciones masivas, bloqueos intermitentes en calles y plantones frente a entidades públicas, incluso con estrategias preelectorales que buscaban condicionar las decisiones del gobierno entrante.

Contratos irregulares bajo la lupa

Paralelamente, una denuncia penal del representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, puso bajo investigación a 74 funcionarios y contratistas que habrían celebrado contratos con el Estado pese a tener inhabilidades vigentes certificadas por la Procuraduría.

Según la denuncia, 42 de esas personas habrían falsificado sus certificados de inhabilidades. En total, se identificaron 147 contratos por un valor de 8.003 millones de pesos, algunos con inconsistencias entre los documentos publicados en Secop y los registros oficiales. La Fiscalía y los organismos de control avanzan en las investigaciones para determinar responsabilidades penales y administrativas.