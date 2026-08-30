CANAL RCN
Colombia Video

Documentos reservados revelan plan de desestabilización contra el nuevo gobierno

Entre las fases descritas figuran movilizaciones masivas, bloqueos intermitentes en calles y plantones frente a entidades públicas.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
08:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció nuevos detalles de los documentos reservados de agencias de inteligencia internacionales que ya están en poder de las autoridades colombianas y que alertan sobre posibles planes de desestabilización contra el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Presidente De la Espriella anuncia la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción: funcionará desde su despacho
RELACIONADO

Presidente De la Espriella anuncia la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción: funcionará desde su despacho

Esta es la segunda parte de un informe especial que expone 18 páginas con fases de movilización, bloqueos, violencia y estrategias para generar tensión política.

Fases de infiltración y violencia

Los documentos revelan que la extrema izquierda radical y grupos armados en Colombia habrían diseñado un plan milimétrico que incluye infiltración, presencia de encapuchados, ataques contra infraestructura y enfrentamientos con las fuerzas armadas.

Autorizan el traslado de Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella
RELACIONADO

Autorizan el traslado de Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella

También contemplan la difusión de videos descontextualizados para amplificar la tensión. Entre las fases descritas figuran movilizaciones masivas, bloqueos intermitentes en calles y plantones frente a entidades públicas, incluso con estrategias preelectorales que buscaban condicionar las decisiones del gobierno entrante.

Contratos irregulares bajo la lupa

Paralelamente, una denuncia penal del representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, puso bajo investigación a 74 funcionarios y contratistas que habrían celebrado contratos con el Estado pese a tener inhabilidades vigentes certificadas por la Procuraduría.

Multas de tránsito: Abelardo de la Espriella propone reducirlas hasta 50 %
RELACIONADO

Multas de tránsito: Abelardo de la Espriella propone reducirlas hasta 50 %

Según la denuncia, 42 de esas personas habrían falsificado sus certificados de inhabilidades. En total, se identificaron 147 contratos por un valor de 8.003 millones de pesos, algunos con inconsistencias entre los documentos publicados en Secop y los registros oficiales. La Fiscalía y los organismos de control avanzan en las investigaciones para determinar responsabilidades penales y administrativas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Policía se quedó dormido durante su turno en el CAI y se arropó con la bandera de Bogotá

Defensoría del Pueblo

Exclusivo: nueva denuncia contra exdefensor de Ocaña por presunta mediación con el ELN

Bogotá

Histórico barrio de Bogotá enfrenta crisis por acumulación de basuras

Otras Noticias

Educación

Rectora busca fortalecer el bilingüismo y la educación internacional en colegios de Cali

Una institución educativa de la ciudad busca fortalecer el bilingüismo, el aprendizaje activo y la preparación internacional de sus estudiantes.

Fútbol internacional

Estas son las probabilidades para ganar el Balón de Oro 2026: el primero no es un campeón del mundo

La ceremonia que premia al mejor jugador del mundo, tendrá lugar en Londres el próximo 26 de octubre.

Estados Unidos

Hombre que llevaba una guillotina en su camioneta fue capturado cerca del Capitolio, en Washington D.C.

Conciertos

Chayanne regresa a Medellín después de siete años: fecha y lugar del concierto

Estados Unidos

Aprueban en Estados Unidos nuevo medicamento contra cáncer de páncreas