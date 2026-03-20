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Movilidad en el puente festivo: así operará la vía Bogotá – Villavicencio con restricciones y cambios clave

Autoridades activan plan especial con reversibles, pico y placa y restricciones para vehículos de carga durante el éxodo y retorno.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
04:17 p. m.
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Con la llegada del puente festivo del Día de San José, las autoridades pusieron en marcha un plan especial para garantizar la movilidad en uno de los corredores más transitados del país: la vía Bogotá – Villavicencio.

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La estrategia involucra a la concesionaria Coviandina, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía de Tránsito y las autoridades regionales, con el objetivo de manejar el alto flujo de vehículos durante los días de salida y retorno.

¿Cómo será la movilidad en el puente festivo para la vía Bogotá – Villavicencio?

Como parte de las medidas, se anunció la suspensión temporal de obras o intervenciones técnicas que puedan afectar la movilidad en el corredor vial durante el puente festivo.

Además, se reforzará la presencia operativa en toda la vía, con mayor número de unidades de inspección, carro-talleres, ambulancias, grúas y equipos de rescate, así como personal adicional en estaciones de peaje para agilizar el tránsito.

Uno de los puntos clave será la restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, que aplicará en los siguientes horarios:

  • Viernes 20 de marzo: de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. en sentido Bogotá – Villavicencio.
  • Sábado 21 de marzo: de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. en ambos sentidos.
  • Domingo 22 de marzo: no aplican restricciones.
    Lunes 23 de marzo: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. en ambos sentidos.

¿Cómo funcionará el reversible en la vía al Llano el lunes 23 de marzo?

Para el retorno, las autoridades implementarán un plan de tráfico especial. El lunes 23 de marzo se realizará un reversible en sentido Villavicencio – Bogotá.

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Para esto, habrá cierre en el sector de El Uval desde la 1:00 p.m., con habilitación de un solo sentido entre las 3:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Pico y placa regional para el ingreso a Bogotá

Adicionalmente, ese mismo día se aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá:

  • De 12:00 m a 4:00 p.m.: ingreso permitido solo para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso exclusivo para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Las autoridades también recomendaron a los conductores respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y mantener una distancia mínima de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos.

Finalmente, se reiteró el llamado a planear los viajes con anticipación y mantenerse informado sobre las condiciones de la vía, en medio de uno de los fines de semana con mayor movimiento vehicular en el país.

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