Dan por terminada la atención de la emergencia generada por las lluvias en Facatativá: no hay más zonas inundadas

Poco antes de las 9:30 de la noche del viernes, 20 de marzo, el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey dio por terminada la atención de la emergencia generada por las lluvias, la tarde del miércoles, 18.

Durante más de 48 horas los equipos de emergencias, en coordinación con las autoridades locales, Ejército, Policía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca trabajaron en el casco urbano y la zona rural del municipio para controlar las inundaciones y mitigar los daños generados a la infraestructura pública y privada.

Es así como el Puesto de Mando Unificado corroboró que los niveles de agua estancada que, en algún momento llevaron a colapsar el sistema de alcantarillado en el municipio, descendieron en las zonas afectadas, hasta llegar a cero.

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No se registran inundaciones en el perímetro urbano:

En un mensaje compartido a través de su perfil en la red social X (antes Twitter) el gobernador Rey explicó que “Facatativá presenta un control del 95 %; a esta hora no se registran zonas inundadas en el perímetro urbano y los niveles de las fuentes hídricas han disminuido de manera considerable, sin generar riesgo para la comunidad”.

Este último balance es el resultado de labores, como el dragado del río Botello, el uso de motobombas y maquinaria amarilla para retirar el material que fue arrastrado con la corriente el día miércoles. Un trabajo que realizaron de manera conjunta las autoridades y la comunidad, logrando resultados óptimos en poco tiempo.

La situación seguirá monitoreándose:

Según el gobernador, aunque se levantó el PMU, y “finaliza también el apoyo de los equipos especializados de Ponalsar y la Brigada de Atención y Desastres (…) el seguimiento continuará desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, bajo coordinación del municipio”.

De aquí en adelante “la etapa de normalización estará a cargo del municipio, incluyendo la fumigación de zonas involucradas para evitar afectaciones a la salud. Ante alguna eventualidad, desde el departamento seguiremos atentos para apoyar nuevas labores en esta ciudad”.

El viernes, el municipio seguía realizando el censo de víctimas y donaciones seguían recogiéndose y entregándose en el coliseo municipal de Facatativá, tras establecer que más de 3.400 personas resultaron afectadas por las lluvias.