Le ponen la lupa al exgerente de EPM por presuntas irregularidades en un contrato millonario

En medio de nuevas revisiones a la gestión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante el gobierno de Daniel Quintero, la Personería de Medellín formuló un pliego de cargos contra el exgerente de la entidad, Jorge Andrés Carrillo, por un contrato que habría sido adjudicado sin cumplir los requisitos legales exigidos.

¿Por qué le formularon pliego de cargos al exgerente de EPM?

El organismo de control distrital señaló que el caso está relacionado con la contratación de una empresa por 73.000 millones de pesos, durante el periodo en que Carrillo se desempeñaba como gerente de EPM, bajo la administración del entonces alcalde Daniel Quintero.

Según los hallazgos de la Personería, la adjudicación se habría realizado pese a que la empresa contratista no cumplía con un requisito habilitante, lo que constituye una posible irregularidad dentro del proceso contractual.

La personera delegada, Yenny Serna, explicó:

Las presuntas irregularidades consistieron en la aceptación de oferta de la empresa A su oportuno servicio limitada, a sabiendas de que, al parecer, dicha empresa habría incumplido en dos oportunidades con un requisito habilitante, el cual fue subsanado por funcionarios de Empresas Públicas de Medellín.

¿Qué hace ahora el exgerente de EPM?

Jorge Andrés Carrillo actualmente es el gerente de ISA, una de las empresas más importantes del sector energético en el país. Sin embargo, su nombramiento también se encuentra bajo revisión judicial, pues existe una acción en curso que busca definir la legalidad de su designación.