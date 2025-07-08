CANAL RCN
Radiografía digital sobre Gustavo Petro: así cambió la imagen del presidente en su tercer año de gobierno

Un estudio basado en más de 56 millones de interacciones revela cómo ha cambiado el sentimiento en torno al presidente Petro en la red social X.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro - Foto: Archivo

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
05:40 p. m.
Durante su tercer año como jefe de Estado, la conversación digital en torno a Gustavo Petro sigue generando un amplio volumen de interacciones en redes sociales.

Una reciente investigación realizada por la consultora internacional Shift Porter Novelli analizó el comportamiento de la audiencia en la plataforma X, revelando cómo ha variado la percepción frente a la figura del mandatario.

El estudio abarca desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de julio de 2025.

Así se movió en redes sociales la conversación sobre Gustavo Petro

La investigación se basó en 56.3 millones de interacciones, incluyendo mensajes, menciones, comentarios y retweets.

A partir de este universo de datos, se midió el sentimiento de los usuarios, es decir, la carga emocional, positiva o negativa, expresada en los contenidos relacionados con el presidente Petro.

Uno de los hallazgos es que el sentimiento positivo se situó en 6.5%, lo que representó una caída sostenida si se compara con los dos años anteriores que fue de 7.8 % en el segundo año de gobierno y de 15.9 % en el primero.

En cuanto al sentimiento negativo, disminuyó ligeramente frente al periodo anterior. Ahora está en 42.9%, por debajo del 45.3 % del segundo año, pero por encima del 38.8 % del primer año de mandato.

¿Cuáles fueron los temas que más comentados en torno al presidente?

El estudio también identificó los tres temas que más debate generaron según el alcance, es decir, la cantidad estimada de usuarios impactados por el contenido:

  • Crisis diplomática con Estados Unidos

A finales de enero de 2025, se produjo un fuerte cruce de publicaciones entre Petro y Trump, luego de que Colombia rechazara el ingreso de dos aviones con ciudadanos colombianos deportados desde EE. UU.

Tras esto, el episodio se convirtió en el tema con mayor visibilidad digital del año.

  • Debate sobre la institucionalidad democrática

El 8 de octubre de 2024, una ola de mensajes en X surgió por la posibilidad de un 'golpe de Estado’.

El tema se convirtió en uno de los momentos más tensos del año en el discurso digital.

  • Acusaciones del excanciller Álvaro Leyva

El 23 de abril de 2025, el excanciller hizo declaraciones públicas con señalamientos directos hacia el presidente Petro, provocando una reacción inmediata en redes sociales y enfrentamientos discursivos entre críticos y seguidores del mandatario.

