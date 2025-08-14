CANAL RCN
Colombia

Así puede detectar una botella de licor adulterado que podría costarle la vida

Las autoridades advierten cómo reconocerlo para evitar daños irreversibles en la salud.

Licor adulterado Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
08:11 p. m.
n Bogotá, las autoridades han intensificado las labores para frenar la venta y distribución de licor adulterado, un producto que no solo evade los controles sanitarios y fiscales, sino que representa un peligro grave para la vida.

Así puede detectar una botella de licor adulterado que podría costarle la vida

En estos procedimientos, los equipos de inspección han identificado patrones claros que permiten detectar cuándo una botella de licor es falsa o manipulada. Entre las señales más evidentes están:

  • Estampillas falsificadas
  • Tapas con fisuras o abolladuras
  • Sellos mal adheridos
  • Botellas con sedimentos o partículas en el interior
  • Envases con inconsistencias en la información de sus etiquetas

Uno de los hallazgos más alarmantes es que gran parte de estas botellas adulteradas están almacenadas en refrigeradores de los establecimientos, listas para ser servidas a los clientes.

Cae administradora de bar en Bogotá con licor adulterado listo para vender

Este fue el caso de un bar ubicado en el barrio Santander, en la localidad de Antonio Nariño, donde las autoridades encontraron aguardiente adulterado en plena área de servicio.

La administradora del lugar fue capturada y puesta a disposición de las autoridades competentes.

Recomendaciones para no caer en la compra de licor adulterado

Para no ser víctima de licor adulterado, se recomienda seguir estas medidas:

  • Comprar únicamente en lugares reconocidos, establecimientos autorizados o almacenes de cadena, y siempre exigir factura.
  • Observar el contenido de la botella a contraluz para confirmar que no haya residuos o cuerpos extraños y que el color coincida con el tipo de licor.
  • En envases de cartón con cubierta de aluminio, verificar que las pestañas estén bien adheridas.
  • Evitar consumir licor servido en vasos o botellas abiertas cuyo origen se desconozca.
  • Revisar que la información en etiquetas, envases, tapas y estampillas coincida y que el producto cuente con registro sanitario del Invima y fecha de vencimiento visible.
