Cómo identificar una botella de licor adulterado en la temporada de Fin de año: Secretaría de Salud de Bogotá responde

La ingesta de alcohol adulterado puede generar daños en el sistema nervioso, visión borrosa, dificultades para respirar, ceguera, estado de coma y, en algunos casos, la muerte, por la presencia de sustancias tóxicas, como el metanol, entre sus componentes.

No en vano el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, insiste en que “comercializar licor adulterado es un atentado directo contra la salud pública” y las autoridades de salud anunciaron una serie de, mínimo, 285 operativos de inspección en establecimientos de comercio durante la temporada de Fin de año 2024-2025.

Apenas en septiembre el consumo de “cococho”, bebida elaborada a base de alcohol metílico (metanol), dejó un saldo de 13 muertos en Barranquilla, donde solía comercializarse en las plazas de mercado.

Pero operativos realizados en la capital del país revelan que, incluso, establecimientos de comercio tipo bar venden alcohol adulterado a sus clientes; lo que enciende una alarma a medida que la Navidad se acerca.

¿Cómo identificar una botella de licor adulterado?

En el caso de Bogotá y los municipios de Cundinamarca, las autoridades de salud recomiendan escanear el código QR que deben incluir las bebidas alcohólicas que se comercialicen en el departamento.

La botella o empaque no debe tener fugas o signos de haber sido manipulado, llevar todos los sellos de seguridad y su contenido debe coincidir en color y otras características con la bebida que se oferta.

En caso de tener tapa, verifique que se encuentre fija y, de ser un envase de cartón, revise que las pestañas de los costados estén bien pegadas.

Operativos de control en la ciudad se aplicarán también a alimentos y juguetes:

Desde mediados de noviembre la Secretaría de Salud informó que sus funcionarios realizarán operativos de control, en los que tomarán muestras, a lugares de venta de alimentos, bebidas y juguetes.

El plan “se desarrollará desde el 15 de noviembre del 2025 al 15 de enero del 2026 e incluye inspecciones en supermercados, tiendas, panaderías, restaurantes, depósitos de alimentos, expendios de bebidas alcohólicas y puntos de venta de juguetes. Las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa tendrán la mayor cantidad de visitas por su alta actividad comercial en esta temporada”.