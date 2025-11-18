Alimentos, bebidas y juguetes serán inspeccionados en Bogotá para minimizar riesgos e intoxicaciones en Navidad

Para minimizar riesgos sanitarios e intoxicaciones en las fiestas de fin de año, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) realizará en fechas clave y sectores de alta afluencia comercial cerca de 285 operativos de inspección, vigilancia y control.

Sus funcionarios trabajarán en la obtención y análisis de muestras de alimentos, bebidas (con o sin alcohol), y juguetes, tal y como en los 244 operativos realizados en la temporada de fin de año del 2024:

“El plan de intensificación de la vigilancia”, según la SDS, “se desarrollará desde el 15 de noviembre del 2025 al 15 de enero del 2026 e incluye inspecciones en supermercados, tiendas, panaderías, restaurantes, depósitos de alimentos, expendios de bebidas alcohólicas y puntos de venta de juguetes. Las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa tendrán la mayor cantidad de visitas por su alta actividad comercial en esta temporada”.

¿Qué encontraron en las inspecciones realizadas el año pasado?

Luego de inspeccionar 42.000 litros de bebidas no alcohólicas, se destruyeron 1.073 litros por vencimiento y alteraciones. En el caso de las bebidas con alcohol, se inspeccionaron 96.000 litros y 618 litros fueron destruidos por adulteración o incumplimiento en las reglas de rotulado.

Y, finalmente, en el caso de alimentos, 149.000 kilos fueron inspeccionados y 2.554 kilos, destruidos por presentar riesgos para la salud pública. De acuerdo con la subdirectora de vigilancia en salud pública de la SDS, Diana Walteros:

“En esta época de celebraciones es fundamental que los habitantes de la ciudad tengan la garantía de que los productos que consumen o compran para sus familias son seguros. Por eso, desde la Administración distrital intensificamos nuestras acciones en territorio para identificar y retirar del mercado aquellos que puedan representar un riesgo para los consumidores”.

Secretaría de Salud insiste en que es un trabajo conjunto:

Desde la Secretaría recomiendan a los bogotanos que realicen sus compras de alimentos, únicamente, en establecimientos formales, revisando las etiquetas, fechas de vencimiento y estado del empaque de sus productos.

Sobre las bebidas recomiendan verificar que estén selladas y cuenten con el código QR en su estampilla. Y sobre los juguetes, hicieron un llamado a leer sus etiquetas y evitar los de piezas pequeñas entre menores de tres años.

En palabras de Walteros, si bien la Secretaría trabaja en garantizar “que las familias disfruten las fiestas con tranquilidad, comprando en lugares confiables y revisando cuidadosamente etiquetas y empaques. La seguridad de los productos es una corresponsabilidad, nuestras acciones de vigilancia se complementan con decisiones informadas para los consumidores”.