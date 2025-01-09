Esta fue la maniobra que trágicamente le costó la vida al cadete Julián Condia en el ARC Gloria

La Armada Nacional confirmó la muerte del joven grumete Julián Fernando Condia, cuyo cuerpo fue encontrado en horas de la mañana del 1 de septiembre en el río Magdalena, luego de caer desde el buque Gloria, mientras ingresaba al puerto de Barranquilla.

Aproximadamente a las ocho de la mañana fue hallado el cuerpo del joven marinero, tras un incidente que ocurrió cuando llegaban al puerto y realizaban un ritual especial en el ARC Gloria.

El joven cadete, por su desempeño en el crucero de entrenamiento, había sido seleccionado para subir hasta el mástil principal del buque Gloria cuando, al parecer, perdió el control de su cuerpo y cayó a una altura de varios metros.

Las primeras versiones señalan que se habría golpeado con una de las barandas del buque y cayó al río Magdalena. Aunque inmediatamente inició su búsqueda, su cuerpo fue encontrado horas después cerca del parque Islas Salamanca.

Por su destacado desempeño en el crucero de entrenamiento, el grumete Julián Condia había obtenido el honor de subir al mástil principal del buque Gloria; así lo indicó el director de la escuela de suboficiales, Javier Rubio.

Momento en que nuestro grumete Julián Condia sube por alto; hay una pérdida del control corporal y cae al agua.

Al parecer, el grumete se golpeó con una parte del buque y cayó al río Magdalena. Helicópteros, aviones de patrullaje y lanchas guardacostas iniciaron su búsqueda hasta el lamentable hallazgo de su cuerpo.

La familia del cadete fue trasladada a Barranquilla desde Sogamoso, tras conocerse la trágica noticia.

Investigan la trágica muerte de cadete en el ARC Gloria

La Armada Nacional inició una investigación para determinar las causas del accidente que le costó la vida a un joven marino cuando realizaba una maniobra de llegada en el puerto de Barranquilla.

Los altos mandos de la Armada indicaron que tanto el grumete fallecido como todos los tripulantes del buque insignia hacen una serie de maniobras de práctica para subir al mástil principal.

En el caso del cadete Condia, cuando estuvo en la escuela de suboficiales repitió esa maniobra muchas veces, incluso en Cartagena, razón por la que se inició una investigación para determinar qué fue lo que pasó.