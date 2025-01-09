CANAL RCN
Colombia

Murió el marino del buque ARC Gloria que cayó al río Magdalena en Barranquilla

El joven grumete tuvo un accidente en medio del alistamiento para llegar al puente de Barranquilla.

Murió el grumete Julián Fernando Condia Bello
Murió el grumete Julián Fernando Condia Bello. Foto: Armada.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
11:26 a. m.
El accidente se presentó en la mañana del domingo 31 de agosto. El ARC Gloria venía de un crucero y estaba alistándose para llegar al puerto de Barranquilla.

¿Qué se sabe sobre el marino del buque ARC Gloria que cayó al río Magdalena?
Fue en ese momento cuando, según indicó la Armada, el grumete Julián Fernando Condia Bello cayó al río Magdalena. Las autoridades pusieron en marcha las labores de búsqueda, contando con el apoyo de helicópteros, aviones, guardacostas y lanchas.

¿Cuándo ocurrió el accidente?

Sin embargo, en la mañana de este lunes 1 de septiembre, la Armada informó que el joven falleció: “Un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la patria desde el mar”.

“Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento”, con este mensaje, la Armada despidió al marino.

El cuerpo del grumete fue trasladado a la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y entregado a funcionarios del CTI de la Fiscalía para los trámites correspondientes.

Armada se pronunció

La Institución Naval expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a la familia de nuestro Grumete Julián Fernando Condia Bello (Q.E.P.D.), y se encuentra atenta a los requerimientos de las autoridades competentes.

El contraalmirante Javier Rubio, director de la escuela de suboficiales, informó que el comandante de la Armada lideró la búsqueda. “Ese entrenamiento (para llegar al puerto de Barranquilla) duró un mes previo en la escuela naval, siendo entrenamiento de subida por alto en una réplica que hay de un mástil acá abordo”, indicó.

Rubio señaló que el grumete estuvo alistándose durante 15 días en la base naval de Cartagena. Por más de 20 ocasiones subió al mismo lugar, por lo que ocupó el segundo lugar en el crucero de entrenamiento.

