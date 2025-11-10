Inició la Semana Animal en Chapinero: ¿En qué consiste y hasta cuándo irá?

La Alcaldía Local de Chapinero se une a la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 2025 con una variada programación que busca fortalecer la cultura del respeto, el amor y la tenencia responsable de los animales.

Semana Animal en Bogotá ¿Qué es?

Desde este 10 de octubre y durante este fin de semana, la comunidad podrá disfrutar de jornadas gratuitas, ferias, actividades ambientales y espacios educativos diseñados para promover el bienestar de todas las especies que habitan en la localidad.

A través de la página oficial de la Alcaldía, la administración local realizó una invitación a los habitantes a sumarse a estas iniciativas que integran el cuidado de los animales con la conciencia ambiental.

Estas serán las actividades

Las actividades se desarrollarán en diferentes puntos emblemáticos de Chapinero y están abiertas al público en general. Entre las principales acciones programadas se encuentran:

Jornada Gratuita de Esterilización: se llevará a cabo este sábado 11 de octubre desde las 8:00 a. m. en el CAI Granada, ubicado en la Carrera 4 #64-22.

La jornada, que tendrá cupos limitados, busca controlar la sobrepoblación animal y fomentar la adopción responsable.

También habrá avistamiento de Aves desde las 7:00 a.m. en La Quebrada La Vieja, en la Calle 71 con Av. Circunvalar. Allí, se llevará a cabo una caminata guiada que permitirá a los participantes conocer la riqueza natural y biodiversa de Chapinero.

La actividad busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas locales.

Finalmente, se realizará una feria de Servicios para Animales de Compañía. Esta se desarrollará el domingo 12 de octubre desde las 10:00 a. m. en la Plazoleta Mapfre en la Carrera 14 #96-59.

Con este último evento cerrará la Semana Animal. Durante tres días se ofrecerán servicios veterinarios, espacios de adopción responsable y actividades educativas para toda la familia.

Será un punto de encuentro para quienes desean aprender más sobre el cuidado de sus animales de compañía.