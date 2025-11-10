CANAL RCN
Colombia

Inició la Semana Animal en Chapinero: ¿En qué consiste y hasta cuándo irá?

Desde este 10 de octubre y durante este fin de semana, la comunidad podrá disfrutar de jornadas gratuitas, ferias, entre otras actividades para promover el bienestar de todas las especies que habitan en la localidad.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía Local de Chapinero se une a la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 2025 con una variada programación que busca fortalecer la cultura del respeto, el amor y la tenencia responsable de los animales.

Así fue el rescate de un mono aullador que estaba en cautiverio en Bogotá: ¿Es peligroso?
RELACIONADO

Así fue el rescate de un mono aullador que estaba en cautiverio en Bogotá: ¿Es peligroso?

Semana Animal en Bogotá ¿Qué es?

Desde este 10 de octubre y durante este fin de semana, la comunidad podrá disfrutar de jornadas gratuitas, ferias, actividades ambientales y espacios educativos diseñados para promover el bienestar de todas las especies que habitan en la localidad.

A través de la página oficial de la Alcaldía, la administración local realizó una invitación a los habitantes a sumarse a estas iniciativas que integran el cuidado de los animales con la conciencia ambiental.

Estas serán las actividades

Las actividades se desarrollarán en diferentes puntos emblemáticos de Chapinero y están abiertas al público en general. Entre las principales acciones programadas se encuentran:

  • Jornada Gratuita de Esterilización: se llevará a cabo este sábado 11 de octubre desde las 8:00 a. m. en el CAI Granada, ubicado en la Carrera 4 #64-22.
    La jornada, que tendrá cupos limitados, busca controlar la sobrepoblación animal y fomentar la adopción responsable.
  • También habrá avistamiento de Aves desde las 7:00 a.m. en La Quebrada La Vieja, en la Calle 71 con Av. Circunvalar. Allí, se llevará a cabo una caminata guiada que permitirá a los participantes conocer la riqueza natural y biodiversa de Chapinero.

La actividad busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas locales.

Polémica por video de dos perros amarrados a un carro en movimiento en Itagüí: ¿qué pasó con ellos?
RELACIONADO

Polémica por video de dos perros amarrados a un carro en movimiento en Itagüí: ¿qué pasó con ellos?

  • Finalmente, se realizará una feria de Servicios para Animales de Compañía. Esta se desarrollará el domingo 12 de octubre desde las 10:00 a. m. en la Plazoleta Mapfre en la Carrera 14 #96-59.

Con este último evento cerrará la Semana Animal. Durante tres días se ofrecerán servicios veterinarios, espacios de adopción responsable y actividades educativas para toda la familia.

Será un punto de encuentro para quienes desean aprender más sobre el cuidado de sus animales de compañía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Leyva

Álvaro Leyva enfrenta investigación penal por falsedad ideológica tras sus cartas contra Petro

Asesinatos en Colombia

Detalles del asesinato del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura: ya hay un capturado

Transmilenio

¡Pilas, usuarios de Transmilenio! Esta estación estará parcialmente cerrada durante varios días

Otras Noticias

Finanzas personales

La fintech colombiana que se habilitó como participante de Bre-B: ¿Cuál es?

Sin duda alguna, la revolución financiera del momento es Bre-B.

Donald Trump

Se conocen los resultados del último chequeo médico de Trump ¿Podrá seguir con su agenda?

Al ganar las elecciones de noviembre pasado, el republicano se convirtió en la persona de mayor edad en llegar a la Casa Blanca.

Salud mental

"¿Fragilidad o conciencia? Los verdaderos desafíos de la generación de cristal

Selección Colombia

Así formaría Colombia frente a México, en el primer amistoso de cara al Mundial 2026

Artistas

Paola Jara hizo una dolorosa confesión sobre la pérdida de sus embarazos anteriores