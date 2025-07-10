CANAL RCN
Colombia

Así fue el rescate de un mono aullador que estaba en cautiverio en Bogotá: ¿Es peligroso?

El animal fue encontrado en un apartamento. Lo habían traído desde La Guajira.

Mono aullador rescatado en Bogotá.
Mono aullador rescatado en Bogotá. Foto: Secretaría de Ambiente.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
09:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 25 de septiembre se dio un hecho insólito. Resulta que una persona denunció que en Bogotá había una especie en cautiverio.

Animalistas advierten que la puesta en marcha de la Ley Esterilizar Salva tiene un retraso de ocho meses
RELACIONADO

Animalistas advierten que la puesta en marcha de la Ley Esterilizar Salva tiene un retraso de ocho meses

Tras el llamado, la Secretaría y Policía de Ambiente se pusieron manos a la obra y dieron con el paradero de este animal, un mono aullador infantil, conocido científicamente como Alouatta seniculus.

¿Cómo encontraron al mono?

El mono estaba en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón. Las pesquisas revelaron que había sido llevado ilegalmente desde La Guajira. Cuando le pidieron a la persona que lo tenía en cautiverio que respaldara la tenencia, se evidenció la irregularidad de la situación.

La presencia del mono en el entorno urbano, aparte de ser ilegal, estaba generando un daño para su bienestar. Las autoridades se hicieron cargo y lo llevaron a un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.

Incurrir en este delito, de acuerdo con la Ley 2111 de 2021, conlleva penas de 60 a 135 meses de prisión (más de una década), junto a multas que oscilan de los 134 a 43.750 salarios mínimos mensuales vigentes.

Mono aullador no es peligroso

Los expertos del zoológico de San Francisco, Estados Unidos; indican que un mono macho de esta especie puede pesar entre siete y 10 kilos; y la hembra hasta 5.5 kilos. Además, los machos son de color negro, mientras que las hembras son beige.

En condiciones normales, estos animales suelen vivir entre 15 y 20 años. Tienden a encontrarse en los bosques altos, los cuales, aparte de Colombia, se pueden identificar en el este de Bolivia, noreste de Argentina, Paraguay y sur de Brasil.

Lista de animales permitidos y prohibidos como mascotas en Colombia: evite multas y sanciones
RELACIONADO

Lista de animales permitidos y prohibidos como mascotas en Colombia: evite multas y sanciones

No son animales peligrosos y se alimentan de hojas, frutas y vegetales. Además, se adaptan sin problema a hábitats hostiles.

Cifras de la Alcaldía de Bogotá muestran que en los últimos dos años, han sido rescatados más de mil animales víctimas de tráfico ilegal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vía al Llano

Pronóstico desalentador: cierre en la vía al Llano podría durar hasta diciembre

Inseguridad

Cayeron 'Los Nike', no vendían tenis, pero sí marihuana, bazuco y cocaína en Soacha

Elecciones presidenciales 2026

Así es como votantes podrán compartir propuestas y hacerle preguntas a Sergio Fajardo durante campaña

Otras Noticias

Millonarios

El fuerte castigo por simulación en el fútbol colombiano: la sanción que recibiría Leonardo Castro

Se volvió a ver una tarjeta amarilla por simulación en el fútbol colombiano: a Wílmar Roldán no le tembló la mano para amonestar al delantero de Millonarios.

Secretaria de Movilidad

Prohibido parquear: ¿la norma empieza antes o después de la señal?

Evitar una multa puede depender de unos pocos metros. Saber dónde comienza la restricción de parqueo ayuda a conducir con tranquilidad y cumplir la norma.

Nueva York

Dos adolescentes mueren en Nueva York por imitar el juego viral ‘Subway Surfers’ en el metro

Artistas

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado