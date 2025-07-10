Así fue el rescate de un mono aullador que estaba en cautiverio en Bogotá: ¿Es peligroso?

El pasado 25 de septiembre se dio un hecho insólito. Resulta que una persona denunció que en Bogotá había una especie en cautiverio.

Tras el llamado, la Secretaría y Policía de Ambiente se pusieron manos a la obra y dieron con el paradero de este animal, un mono aullador infantil, conocido científicamente como Alouatta seniculus.

¿Cómo encontraron al mono?

El mono estaba en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón. Las pesquisas revelaron que había sido llevado ilegalmente desde La Guajira. Cuando le pidieron a la persona que lo tenía en cautiverio que respaldara la tenencia, se evidenció la irregularidad de la situación.

La presencia del mono en el entorno urbano, aparte de ser ilegal, estaba generando un daño para su bienestar. Las autoridades se hicieron cargo y lo llevaron a un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.

Incurrir en este delito, de acuerdo con la Ley 2111 de 2021, conlleva penas de 60 a 135 meses de prisión (más de una década), junto a multas que oscilan de los 134 a 43.750 salarios mínimos mensuales vigentes.

Mono aullador no es peligroso

Los expertos del zoológico de San Francisco, Estados Unidos; indican que un mono macho de esta especie puede pesar entre siete y 10 kilos; y la hembra hasta 5.5 kilos. Además, los machos son de color negro, mientras que las hembras son beige.

En condiciones normales, estos animales suelen vivir entre 15 y 20 años. Tienden a encontrarse en los bosques altos, los cuales, aparte de Colombia, se pueden identificar en el este de Bolivia, noreste de Argentina, Paraguay y sur de Brasil.

No son animales peligrosos y se alimentan de hojas, frutas y vegetales. Además, se adaptan sin problema a hábitats hostiles.

Cifras de la Alcaldía de Bogotá muestran que en los últimos dos años, han sido rescatados más de mil animales víctimas de tráfico ilegal.