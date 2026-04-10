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Cayó violador que engañaba a mujeres para llevarlas hasta zonas boscosas en Palmira: menor sería una de sus víctimas

El señalado habría usado una falsa fachada de transporte para cometer los delitos.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
01:10 p. m.
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En el Valle del Cauca capturaron a un hombre de 28 años señalado de atacar a mujeres tras engañarlas.

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Los hechos ocurrieron entre Palmira y Candelaria, donde, según las autoridades, operaba bajo una modalidad basada en el engaño y el aislamiento de sus víctimas.

Cayó violador que engañaba a mujeres para llevarlas hasta zonas boscosas en Palmira

De acuerdo con las investigaciones, el capturado utilizaba como estrategia ofrecer supuestos servicios de transporte informal para ganarse la confianza de mujeres.

Una vez las convencía, las movilizaba en motocicleta hacia zonas despobladas, donde presuntamente las agredía.

Hombre habría engañado a menor para llevarla a una zona boscosa en Palmira a abusarla

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 23 de enero, cuando una menor de 14 años fue engañada con la promesa de ser trasladada. Sin embargo, el hombre desvió la ruta hacia una zona rural de Palmira, donde la abusó sexualmente y la atacó con un arma cortopunzante, dejándola herida antes de escapar.

El comandante de la Policía de Cali, Herbert Benavidez, explicó:

Este individuo, mediante engaños y utilizando la fachada de transporte informal, desvió su ruta hacia una zona despoblada para agredirla sexualmente, dejándola herida y huyendo posteriormente del lugar.

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Tras el seguimiento de las autoridades, el hombre fue capturado en el sector El Arenal, en zona rural de Candelaria.

Durante el operativo, le fue hallada una motocicleta que habría sido utilizada en el ataque contra la menor, así como un cuchillo rojo, que aparece dentro de la investigación como la posible arma usada en la agresión.

Además, el capturado había sido señalado previamente por el homicidio de una mujer ocurrido en 2021 en el sector de Cabuyal, en Candelaria. Por ese caso, había estado en prisión y posteriormente había recuperado la libertad.

Ahora, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Deberá responder por los delitos de feminicidio tentado, acceso carnal violento agravado, secuestro simple y hurto calificado.

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