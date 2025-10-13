Los candidatos se mueven de cara a las elecciones presidenciales de 2026: meses decisivos

Faltan siete meses para las elecciones presidenciales. Por eso, llegó el momento de revisar cómo se va moviendo el panorama político.

Daniel Palacios, exministro, por ejemplo; fue sorprendido con brocha y aerosol pintando un mural para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro en relación con la atención que le ha dado a la situación en Palestina. Este será uno de los varios que se pintarán en el país.

Así avanzan las campañas

Por otro lado, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recorrió varias ciudades de Santander, incluyendo Bucaramanga. Allí habló sobre la importancia de la generación de empleo con los ciudadanos que se acercaron.

Y otro que ha estado muy activo es Juan Carlos Pinzón, quien además de recorrer el país, también ha sacado tiempo para responder las alusiones que ha hecho el presidente en su contra. Incluso, asegura que el mandatario le tiene miedo.

“Es impopular y ha dejado destrozada la economía y la seguridad de los colombianos. Es un caos lo que ha generado en el país”, afirmó.

Los candidatos en Tribuna RCN

Los tres candidatos ya han pasado por los micrófonos de Tribuna RCN, un espacio para la democracia creado por la alianza de Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta Bogotá y el diario La República.

“Nuestra primera premisa es que pensar diferente no nos puede convertir en enemigos. Los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley o pretenden poner en riesgo nuestra democracia”, esto manifestó Palacios.

Por su parte, el exalcalde destacó su gestión en Bogotá: “Yo ya reduje los homicidios en Bogotá a la tasa más baja de la historia. Acabé con esas repúblicas independientes del crimen que llevaban 70 años a dos cuadras de la Casa de Nariño y nadie había hecho nada”.

Pinzón habló sobre el expresidente Juan Manuel Santos y el acuerdo de Paz logrado con las extintas Farc en 2016.

“En principio se pensó que el acuerdo tenía buenas intenciones, pero muy rápido descubrimos que había era impunidad y darles ventaja a los criminales. Por eso, cuando me comprometí a hacer un video de que iba a haber justicia especial para los militares y una Comisión de la Verdad que realmente ayudara a escribir la verdad y no una narrativa a favor de la guerrilla. Al no cumplirse eso, me sentí traicionado”, enfatizó.