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Conclusiones de la primera llamada entre Abelardo de la Espriella y el alcalde Galán

El alcalde mayor y el presidente lecto ya sostuvieron su primera conversación telefónica para hablar de Bogotá.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y @CarlosFGalan / X
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y @CarlosFGalan / X

Noticias RCN

junio 24 de 2026
06:20 p. m.
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Abelardo de la Espriella sostuvo su primera conversación telefónica, como presidente electo, con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Así lo dio a conocer su equipo de prensa, a través de un comunicado, en la tarde del miércoles, 24 de junio.

De acuerdo con el documento, Galán felicitó a De la Espriella por los resultados obtenidos en las elecciones de segunda vuelta, el pasado 21 de junio, y abordaron cómo llevar la relación entre el Gobierno Nacional y el Distrital, en beneficio de la ciudad. A través de su cuenta en la red social X, Galán indicó:

“Fue una conversación corta pero positiva: tanto Abelardo de la Espriella como yo estamos listos a trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá. Le agradezco al presidente De la Espriella su respaldo y su buena disposición: Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”.

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El compromiso de De la Espriella con la capital colombiana:

El comunicado sugiere que, en medio de su conversación con el alcalde Galán, el presidente electo “manifestó que, por encima de cualquier diferencia política, el interés superior debe ser el bienestar de los ciudadanos. En ese sentido, expresó que no hay espacio para divisiones ideológicas cuando se trata de trabajar por el progreso de Bogotá y de Colombia”.

Y, aunque no revelaron detalles sobre los proyectos que revisten mayor urgencia o interés para el futuro Gobierno, De la Espriella se comprometió a trabajar de la mano con la administración distrital, a partir del 7 de agosto:

“El presidente electo reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con la administración distrital para sacar adelante proyectos estratégicos para la capital y mejorar la calidad de vida de millones de bogotanos”.

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Elección de Abelardo de la Espriella fue ratificada por el CNE finalizado el escrutinio:

También el miércoles, el Consejo Nacional Electoral ratificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026 – 2030.

Finalizado el proceso de escrutinio, su campaña sumó 624 votos y se dio a conocer que entregarán su credencial de presidente en un acto programado para las 10:00 de la mañana del jueves, 25 de junio.

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