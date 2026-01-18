CANAL RCN
Colombia

La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026

Noticias RCN y la reconocida consultora española GAD3 realizaron La Gran Encuesta de cara a las elecciones 2026. ¿Quiénes lideran los distintos escenarios?

La Gran Encuesta: resultados de intención de voto para las elecciones 2026
Foto: tomada del video

Noticias RCN

enero 18 de 2026
06:54 p. m.
Con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, los colombianos dieron su opinión en La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3. Los ciudadanos revelaron su intención de voto para la elección del próximo presidente y las consultas interpartidistas que se realizarán el 8 de marzo.

GAD 3 encuesta Noticias RCN enero 2026

A los encuestados también se les preguntó sobre posibles escenarios de segunda vuelta y sus preferencias para las elecciones al Congreso de la República.

Intención de voto para las elecciones presidenciales

Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?

  • Iván Cepeda 30%
  • Abelardo de la Espriella 22%
  • Paloma Valencia 3%
  • Juan Manuel Galán 2%
  • Vicky Dávila 2%
  • Juan Carlos Pinzón 2%
  • Sergio Fajardo 1%
  • Aníbal Gaviria %
  • Juan Daniel Oviedo 1%
  • Santiago Botero 1%
  • Roy Barreras 1%
  • Camilo Romero 1%
  • Enrique Peñalosa 1%
  • Claudia López 0,4%
  • Germán Vargas Lleras 0,4%
  • Mauricio Cárdenas 0,3%
  • Mauricio Lizcano 0,1%
  • En blanco 5%
  • Otro 2%
  • Ninguno 11%
  • NS/NC 14%
La Gran Encuesta: intención de voto elecciones presidenciales 2026
¿Cómo están las cosas de cara a una segunda vuelta? Estos son los resultados
Intención de voto para La Gran Consulta por Colombia

El próximo 8 de marzo se celebrará la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

  • Paloma Valencia 23%
  • Vicky Dávila 8%
  • Juan Manuel Galán 8%
  • Juan Carlos Pinzón 6%
  • Juan Daniel Oviedo 4%
  • Aníbal Gaviria 3%
  • Enrique Peñalosa 2%
  • David Luna 1%
  • Mauricio Cárdenas 1%
  • Ninguno 34%
  • NS/NC 9%
La Gran Encuesta: resultados La Gran Consulta por Colombia
Paloma Valencia toma la delantera en La Gran Consulta por Colombia
Intención de voto para la Consulta del Pacto Amplio

De igual manera, el 8 de marzo se celebrará la Consulta del Pacto Amplio, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

  • Iván Cepeda 34%
  • Roy Barreras 4%
  • Camilo Romero 3%
  • Ninguno 44%
  • NS/NC 14%
La Gran Encuesta: resultados consulta Pacto Amplio

Posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial

A. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

  • Iván Cepeda 40%
  • Abelardo de la Espriella 32%
  • Votaría en blanco 11%
  • No votaría 10%
  • NS/NC 7%
La Gran Encuesta: escenario Cepeda- De la Espriella

B. Iván Cepeda y Sergio Fajardo

  • Iván Cepeda 40%
  • Sergio Fajardo 25%
  • Votaría en blanco 12%
  • No votaría 15%
  • NS/NC 8%
La Gran Encuesta: Escenario Cepeda- Fajardo

C. Paloma Valencia e Iván Cepeda

  • Iván Cepeda 43%
  • Paloma Valencia 20%
  • Votaría en blanco 14%
  • No votaría 15%
  • NS/NC 8%
La Gran Encuesta: escenario Cepeda - Valencia

D. Iván Cepeda y Juan Carlos Pinzón

  • Iván Cepeda 43%
  • Juan Carlos Pinzón 17%
  • Votaría en blanco 14%
  • No votaría 16%
  • NS/NC 9%
La Gran Encuesta: Escenario Cepeda - Pinzón

E. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo

  • Abelardo de la Espriella 32%
  • Sergio Fajardo 19%
  • Votaría en blanco 21%
  • No votaría 19%
  • NS/NC 9%
La Gran Encuesta: escenario De la Espriella - Fajardo

F. Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo

  • Juan Carlos Pinzón 10%
  • Sergio Fajardo 29%
  • Votaría en blanco 27%
  • No votaría 24%
  • NS/NC 9%
La Gran Encuesta: Escenario Pinzón - Fajardo

G. Paloma Valencia y Sergio Fajardo

    • Paloma Valencia 17%
    • Sergio Fajardo 28%
    • Votaría en blanco 25%
    • No votaría 22%
    • NS/NC 8%
La Gran Encuesta: Escenario Valencia - Fajardo

Intención de voto para elecciones al Congreso de la República

¿Por qué partido político es más probable que vote Ud.?

  • Pacto Histórico 23%
  • Centro Democrático 15%
  • Liberal 7%
  • Cambio Radical 4%
  • Conservador 2%
  • Independientes 1%
  • MIRA 1%
  • Partido Alianza Verde 1%
  • Salvación Nacional 1%
  • Fuerza Ciudadana 0,5%
  • La U 0,4%
  • Verde Oxígeno 0,3%
  • Nuevo Liberalismo 0,3%
  • LIGA 0,1%
  • Otros partidos 2%
  • Voto en blanco 6%
  • No votaría / Se abstiene 14%
  • NS/NC 22%
La Gran Encuesta: intención de voto Congreso de la República

Esta es la ficha técnica de La Gran Encuesta Noticias RCN GAD3

La Gran Encuesta: Ficha Técnica
