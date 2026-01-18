La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026
Noticias RCN y la reconocida consultora española GAD3 realizaron La Gran Encuesta de cara a las elecciones 2026. ¿Quiénes lideran los distintos escenarios?
Con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, los colombianos dieron su opinión en La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3. Los ciudadanos revelaron su intención de voto para la elección del próximo presidente y las consultas interpartidistas que se realizarán el 8 de marzo.
Haga clic en la siguiente imagen para conocer la ficha técnica y los resultados de La Gran Encuesta:
A los encuestados también se les preguntó sobre posibles escenarios de segunda vuelta y sus preferencias para las elecciones al Congreso de la República.
Intención de voto para las elecciones presidenciales
Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?
- Iván Cepeda 30%
- Abelardo de la Espriella 22%
- Paloma Valencia 3%
- Juan Manuel Galán 2%
- Vicky Dávila 2%
- Juan Carlos Pinzón 2%
- Sergio Fajardo 1%
- Aníbal Gaviria %
- Juan Daniel Oviedo 1%
- Santiago Botero 1%
- Roy Barreras 1%
- Camilo Romero 1%
- Enrique Peñalosa 1%
- Claudia López 0,4%
- Germán Vargas Lleras 0,4%
- Mauricio Cárdenas 0,3%
- Mauricio Lizcano 0,1%
- En blanco 5%
- Otro 2%
- Ninguno 11%
- NS/NC 14%
Intención de voto para La Gran Consulta por Colombia
El próximo 8 de marzo se celebrará la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?
- Paloma Valencia 23%
- Vicky Dávila 8%
- Juan Manuel Galán 8%
- Juan Carlos Pinzón 6%
- Juan Daniel Oviedo 4%
- Aníbal Gaviria 3%
- Enrique Peñalosa 2%
- David Luna 1%
- Mauricio Cárdenas 1%
- Ninguno 34%
- NS/NC 9%
Intención de voto para la Consulta del Pacto Amplio
De igual manera, el 8 de marzo se celebrará la Consulta del Pacto Amplio, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?
- Iván Cepeda 34%
- Roy Barreras 4%
- Camilo Romero 3%
- Ninguno 44%
- NS/NC 14%
Posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial
A. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
- Iván Cepeda 40%
- Abelardo de la Espriella 32%
- Votaría en blanco 11%
- No votaría 10%
- NS/NC 7%
B. Iván Cepeda y Sergio Fajardo
- Iván Cepeda 40%
- Sergio Fajardo 25%
- Votaría en blanco 12%
- No votaría 15%
- NS/NC 8%
C. Paloma Valencia e Iván Cepeda
- Iván Cepeda 43%
- Paloma Valencia 20%
- Votaría en blanco 14%
- No votaría 15%
- NS/NC 8%
D. Iván Cepeda y Juan Carlos Pinzón
- Iván Cepeda 43%
- Juan Carlos Pinzón 17%
- Votaría en blanco 14%
- No votaría 16%
- NS/NC 9%
E. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo
- Abelardo de la Espriella 32%
- Sergio Fajardo 19%
- Votaría en blanco 21%
- No votaría 19%
- NS/NC 9%
F. Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo
- Juan Carlos Pinzón 10%
- Sergio Fajardo 29%
- Votaría en blanco 27%
- No votaría 24%
- NS/NC 9%
G. Paloma Valencia y Sergio Fajardo
- Paloma Valencia 17%
- Sergio Fajardo 28%
- Votaría en blanco 25%
- No votaría 22%
- NS/NC 8%
Intención de voto para elecciones al Congreso de la República
¿Por qué partido político es más probable que vote Ud.?
- Pacto Histórico 23%
- Centro Democrático 15%
- Liberal 7%
- Cambio Radical 4%
- Conservador 2%
- Independientes 1%
- MIRA 1%
- Partido Alianza Verde 1%
- Salvación Nacional 1%
- Fuerza Ciudadana 0,5%
- La U 0,4%
- Verde Oxígeno 0,3%
- Nuevo Liberalismo 0,3%
- LIGA 0,1%
- Otros partidos 2%
- Voto en blanco 6%
- No votaría / Se abstiene 14%
- NS/NC 22%