La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026

Con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, los colombianos dieron su opinión en La Gran Encuesta de Noticias RCN y GAD3. Los ciudadanos revelaron su intención de voto para la elección del próximo presidente y las consultas interpartidistas que se realizarán el 8 de marzo.

A los encuestados también se les preguntó sobre posibles escenarios de segunda vuelta y sus preferencias para las elecciones al Congreso de la República.

Intención de voto para las elecciones presidenciales

Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?

Iván Cepeda 30%

Abelardo de la Espriella 22%

Paloma Valencia 3%

Juan Manuel Galán 2%

Vicky Dávila 2%

Juan Carlos Pinzón 2%

Sergio Fajardo 1%

Aníbal Gaviria %

Juan Daniel Oviedo 1%

Santiago Botero 1%

Roy Barreras 1%

Camilo Romero 1%

Enrique Peñalosa 1%

Claudia López 0,4%

Germán Vargas Lleras 0,4%

Mauricio Cárdenas 0,3%

Mauricio Lizcano 0,1%

En blanco 5%

Otro 2%

Ninguno 11%

NS/NC 14%

Intención de voto para La Gran Consulta por Colombia

El próximo 8 de marzo se celebrará la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

Paloma Valencia 23%

Vicky Dávila 8%

Juan Manuel Galán 8%

Juan Carlos Pinzón 6%

Juan Daniel Oviedo 4%

Aníbal Gaviria 3%

Enrique Peñalosa 2%

David Luna 1%

Mauricio Cárdenas 1%

Ninguno 34%

NS/NC 9%

Intención de voto para la Consulta del Pacto Amplio

De igual manera, el 8 de marzo se celebrará la Consulta del Pacto Amplio, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

Iván Cepeda 34%

Roy Barreras 4%

Camilo Romero 3%

Ninguno 44%

NS/NC 14%

Posibles escenarios para la segunda vuelta presidencial

A. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Iván Cepeda 40%

Abelardo de la Espriella 32%

Votaría en blanco 11%

No votaría 10%

NS/NC 7%

B. Iván Cepeda y Sergio Fajardo

Iván Cepeda 40%

Sergio Fajardo 25%

Votaría en blanco 12%

No votaría 15%

NS/NC 8%

C. Paloma Valencia e Iván Cepeda

Iván Cepeda 43%

Paloma Valencia 20%

Votaría en blanco 14%

No votaría 15%

NS/NC 8%

D. Iván Cepeda y Juan Carlos Pinzón

Iván Cepeda 43%

Juan Carlos Pinzón 17%

Votaría en blanco 14%

No votaría 16%

NS/NC 9%

E. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo

Abelardo de la Espriella 32%

Sergio Fajardo 19%

Votaría en blanco 21%

No votaría 19%

NS/NC 9%

F. Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo

Juan Carlos Pinzón 10%

Sergio Fajardo 29%

Votaría en blanco 27%

No votaría 24%

NS/NC 9%

G. Paloma Valencia y Sergio Fajardo

Paloma Valencia 17% Sergio Fajardo 28% Votaría en blanco 25% No votaría 22% NS/NC 8%



Intención de voto para elecciones al Congreso de la República

¿Por qué partido político es más probable que vote Ud.?

Pacto Histórico 23%

Centro Democrático 15%

Liberal 7%

Cambio Radical 4%

Conservador 2%

Independientes 1%

MIRA 1%

Partido Alianza Verde 1%

Salvación Nacional 1%

Fuerza Ciudadana 0,5%

La U 0,4%

Verde Oxígeno 0,3%

Nuevo Liberalismo 0,3%

LIGA 0,1%

Otros partidos 2%

Voto en blanco 6%

No votaría / Se abstiene 14%

NS/NC 22%

