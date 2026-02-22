ABC de 'El debate de la gente': reglas, tiempos, candidatos y temas que marcarán la discusión rumbo al 8 de marzo

Diez candidatos al Senado participarán en un debate clave antes de las elecciones del próximo 8 de marzo. Se trata de los aspirantes que ocupan el número uno en sus respectivas colectividades, designados por decisiones internas de cada partido o movimiento político como sus principales cartas de representación.

A continuación, el abecé para entender cómo funcionará el debate.

A. ¿Quiénes son los candidatos?

Los invitados son los diez aspirantes que lideran las listas al Senado:

Juan Sebastián Gómez, Coalición Ahora Colombia.

Luis Eduardo Garzón, Alianza Verde.

Carlos Fernando Motoa, Coalición Cambio Radical y Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción (ALMA).

Carolina Corcho, Pacto Histórico.

Andrés Forero, Partido Centro Democrático.

David Barguil, Partido Conservador.

Juan Felipe Lemos, Partido de la U.

Lidio García, Partido Liberal.

Óscar Ortiz, Partido Oxígeno.

Enrique Gómez, Movimiento Salvación Nacional.

Cada uno fue escogido por su colectividad como la figura principal de su lista, razón por la cual ocupan el número uno.

B. ¿Cómo estará dividido el debate?

El encuentro se organizará en cinco grandes bloques temáticos, enfocados en asuntos que hoy preocupan a los ciudadanos.

En cada bloque, los aspirantes tendrán un minuto para responder a la pregunta o planteamiento correspondiente.

C. ¿Habrá derecho a réplica?

Sí. Como se ha señalado, “debate sin réplica no es debate”.

Al final de cada bloque, cada candidato contará con 30 segundos para ejercer réplica. Deberá indicar con nombre propio a quién dirige su intervención. El aspirante mencionado tendrá otros 30 segundos para responder.

D. ¿Habrá preguntas rápidas?

Además de los bloques principales, habrá un espacio de preguntas rápidas que requerirán respuestas ágiles, muchas de ellas de “sí” o “no”. Este segmento permitirá conocer con claridad la posición puntual de cada candidato frente a temas concretos.

E. ¿Cómo podrá participar la audiencia?

En la parte superior de las pantallas aparecerá un código QR que dirigirá a un enlace donde los ciudadanos podrán participar y opinar sobre el desempeño de los candidatos.

Es importante aclarar que no se trata de una encuesta ni de una medición de intención de voto. Los resultados que se mostrarán al final de cada bloque no tienen efectos probabilísticos; únicamente reflejan la participación de la audiencia en tiempo real.

F. ¿Cuáles serán los temas centrales?

Entre los asuntos que se pondrán sobre la mesa están:

Reforma a la salud.

Convocatoria a una asamblea constituyente.

Posibilidad de promover leyes que otorguen beneficios judiciales a bandas criminales a cambio de que cesen actividades delictivas.

Reducción de la edad para que jóvenes que cometan delitos como homicidio y extorsión asuman responsabilidad penal con sanciones más severas.

Disminución de impuestos a las empresas para incentivar la inversión y el empleo.

Serie de preguntas cerradas con respuestas de sí o no.

Finalmente, el llamado es claro: todos a votar el próximo 8 de marzo. Por el candidato de su preferencia, pero a participar en la jornada electoral.