Invito a la gente para que vote por mi ángel: Madre de hincha de Millonarios nominado en premios The Best

Miguel Ángel Berrío Borda tenía 25 años y padecía una compleja condición de salud que limitó sus movimientos desde sus primeros meses de vida. Su historia llegó a las pantallas de Noticias RCN hace cinco meses, cuando él decidió someterse a la eutanasia para terminar su vida, pero antes de eso quiso cumplir un gran sueño: el de conocer a sus ídolos de Millonarios, el equipo de sus amores.

El 11 de mayo de este año, un día antes de tomar la muerte asistida, su ilusión se volvió realidad, fue la estrella en el camerino azul. Su pasión futbolera va más allá de la muerte, esto lo llevo a ser nominado en los premios The Best de la FIFA, como el mejor aficionado.

Quedan menos de once horas para votar por él. Para hacerlo es necesario ingresar a la página oficial de los premios The Best de la FIFA, iniciar sesión o crear un usuario. Luego, en la categoría “Mejor aficionado”, aparecerá el nombre de Miguel Ángel Berrío. Allí la plataforma brinda la opción de seleccionar el número 1,2, o 3. Para que él gane debe presionar el primero (1), y luego elegir los otros dos puestos para los demás candidatos.

Cientos de personas han votado por él, incluido el plantel 'albiazul'.Todos los jugadores pidieron a la hinchada votar por él.

Con toda la gratitud los invitamos a que voten: madre Miguel Ángel Berrío

NoticiasRCN.com converso con Eliana Borda, madre de este hincha, sobre lo que representaría este premio para su familia.

Noticias RCN: ¿Qué llamado le hace la familia a las personas para que voten por Miguel Ángel?

Hoy es el último día de votaciones y espero que todas las personas que nos ven en este momento voten por mi ángel para terminar de cumplirle ese sueño y mantenerlo en nuestros corazones con esa bondad y amor que siempre nos dio. Con toda la gratitud los invitamos a que voten y que sea él quien esté celebrando esto que está pasando.

Noticias RCN:¿Cómo ha sido este proceso desde la muerte de Miguel Ángel hasta hoy?

Todo este reconocimiento y la nominación nos ha fortalecido. El saber que sigue estando con nuestros. Hemos tenido momentos dolorosos, lo extrañamos, pero seguimos adelante por él, todos unidos, su familia, amigos y cuidadores. No es fácil, pero el amor que él nos enseñó nos mantiene en pie.