Comunidad de Confines, Santander, impidió el intento de ocupar un predio

Comunidades del sector habrían logrado impedir el asentamiento de los manifestantes en el predio.

octubre 14 de 2025
06:03 p. m.
Cerca de 100 manifestantes llegaron a la zona rural del municipio de Confines, en Santander, quienes presuntamente intentaban invadir terrenos de un sector de la zona.

La comunidad local, junto con habitantes de Palmas del Socorro y El Socorro, reaccionó de inmediato y logró impedir el asentamiento de los manifestantes, evitando además el bloqueo de la vía nacional que conecta con Bogotá.

Intento de ocupación desata tensión en zona rural

Según las autoridades, los individuos llegaron en cinco buses y no se identificaron ante ninguna instancia oficial ni ante los pobladores. La situación estuvo a punto de desencadenar enfrentamientos con objetos como palos y piedras, pero fue controlada por la intervención comunitaria.

“Inicialmente se tiene conocimiento de una posible invasión de tierras. Allá se trasladan las unidades del municipio del Socorro para verificar esa situación. Estas personas inicialmente se ubican allá. Hay un inconformismo de la comunidad de todo el sector de ese municipio y de las áreas cercanas donde se dio una confrontación con esas personas y son sacadas de ese lugar”, indicó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Traslado a Bucaramanga y debate político

Las personas fueron posteriormente trasladadas a Bucaramanga, donde reciben albergue temporal en la Universidad Industrial de Santander. La procedencia del grupo todavía es materia de investigación, aunque se presume que podrían provenir del Magdalena Medio o del Catatumbo.

La situación en Confines escaló rápidamente cuando la comunidad detectó que los manifestantes intentaban ocupar terrenos pertenecientes a Invías, donde también se encuentra una escuela rural con 14 niños matriculados. Ese día se desarrollaban actividades escolares, lo que aumentó la preocupación de los habitantes. Ante el riesgo de enfrentamientos, fue necesaria la intervención de la Policía para evitar choques entre los manifestantes y los pobladores.

El episodio provocó un cruce de declaraciones en redes sociales entre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien exigió garantías de derechos humanos para los manifestantes.

Las autoridades locales aseguraron que se han respetado todos los protocolos y que las personas alojadas en la universidad reciben atención adecuada.

