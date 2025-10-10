CANAL RCN
Colombia

Confirman la fecha de elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir al nuevo alcalde

La Registraduría publicará en los próximos días el calendario electoral de cara a los comicios en la capital santandereana.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
11:30 a. m.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó este viernes la fecha en la que se realizarán las elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir al nuevo alcalde de la ciudad, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

"Se realizarán el domingo 14 de diciembre", indicó el mandatario en una rueda de prensa. Con la fecha confirmada para los comicios extraordinarios, la Registraduría será la encargada de publicar en los próximos días el calendario electoral, el cual incluye la inscripción de los candidatos, la logística y la designación de jurados de votación.

Aunque el gobernador respaldó la fecha propuesta por la Registraduría para la jornada electoral, considera que dicha programación podría representar ciertos riesgos en términos de participación ciudadana, debido a la cercanía con las festividades de Navidad, Año Nuevo y el inicio de las vacaciones.

Girón se encuentra a la espera de una fecha para las atípicas

Bucaramanga no es el único municipio de Santander con elecciones atípicas. Girón también se encuentra a la espera de una fecha para elegir a su nuevo alcalde tras el fallo de nulidad del Consejo de Estado contra Campo Elías Ramírez. Al respecto, el gobernador Díaz señaló que no se podrán realizar el mismo día, a pesar de que era el escenario ideal por temas de costos.

Mientras llega la fecha de las elecciones atípicas, el gobernador designó el mes pasado a Eduard Sánchez como alcalde encargado de Bucaramanga, quien fungía como director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander.

Bucaramanga bajo la expectativa de candidaturas y coaliciones

En los próximos días se definirá el panorama electoral en Bucaramanga al conocerse las candidaturas y coaliciones que competirán por la Alcaldía en las elecciones atípicas.

El nuevo mandatario asumirá el cargo por el periodo restante, que se extiende hasta 2027. Entre los nombres que ya suenan como posibles aspirantes están el concejal Carlos Parra, el exdirector de Tránsito Carlos Bueno y el propio Beltrán, quien buscaría regresar al cargo mediante votación popular.

