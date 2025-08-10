Norte de Santander impulsa economía fronteriza con obras clave para eventos y comercio binacional

La Gobernación de Norte de Santander continúa fortaleciendo la economía fronteriza con Venezuela mediante la construcción de dos obras de infraestructura.

Estas iniciativas, que nunca antes se habían realizado en el departamento, prometen transformar el panorama económico y cultural de la región a mediano plazo.

Infraestructura para ferias y congresos internacionales

La primera es el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación, que ya cuenta con un avance del 40% en su construcción y se encuentra ubicado estratégicamente sobre la avenida Sevilla, en el sitio que anteriormente ocupaba la antigua plaza de toros.

Este espacio está diseñado para albergar una variedad de eventos que impulsarán la actividad económica regional.

El centro contará con más de 6.000 metros cuadrados de espacio climatizado, más de 500 plazas de estacionamiento, y dos amplios salones con capacidades de 1.500 y 500 personas respectivamente. Esta infraestructura posicionará a Norte de Santander como un destino atractivo para ferias, exposiciones y congresos de gran envergadura.

Centro de Convenciones como un impulso de desarrollo binacional en la frontera

Por otro lado, la administración departamental aseguró recursos para la creación del Centro de Convenciones Virgilio Barco Vargas, ubicado estratégicamente a pocos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar. Este complejo está concebido para fomentar el desarrollo binacional después de años de estancamiento en las relaciones fronterizas.

"Con el propósito de que allí se puedan desarrollar grandes congresos, de la misma manera foros, también podamos desde este espacio todo un desarrollo cultural binacional", explica a Noticias RCN Olger López, secretario de Desarrollo Económico y Productividad Departamento Norte de Santander.

Complementando estas iniciativas, se está llevando a cabo la adecuación de la zona franca, que incluirá más de 70 nuevas bodegas. Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer el sector comercial de la región, proporcionando infraestructura moderna para el almacenamiento y distribución de mercancías.

La inversión total para estas obras supera los 200.000 millones de pesos colombianos, lo que representa un compromiso significativo con el futuro económico de la región fronteriza. Se espera que estos proyectos no solo mejoren la infraestructura local, sino que también sirvan como catalizadores para atraer inversiones y fomentar el intercambio comercial y cultural entre Colombia y Venezuela.