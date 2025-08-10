CANAL RCN
Colombia Video

Norte de Santander impulsa economía fronteriza con obras clave para eventos y comercio binacional

Las obras públicas prometen transformar el panorama económico y cultural del departamento a mediano plazo.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
07:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Gobernación de Norte de Santander continúa fortaleciendo la economía fronteriza con Venezuela mediante la construcción de dos obras de infraestructura.

Estas iniciativas, que nunca antes se habían realizado en el departamento, prometen transformar el panorama económico y cultural de la región a mediano plazo.

Regiotram, el tren que transformará Cundinamarca
RELACIONADO

Regiotram, el tren que transformará Cundinamarca

Infraestructura para ferias y congresos internacionales

La primera es el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación, que ya cuenta con un avance del 40% en su construcción y se encuentra ubicado estratégicamente sobre la avenida Sevilla, en el sitio que anteriormente ocupaba la antigua plaza de toros.

Este espacio está diseñado para albergar una variedad de eventos que impulsarán la actividad económica regional.

Santa Marta es “la magia de tenerlo todo”: alcalde Carlos Pinedo en Noticias RCN
RELACIONADO

Santa Marta es “la magia de tenerlo todo”: alcalde Carlos Pinedo en Noticias RCN

El centro contará con más de 6.000 metros cuadrados de espacio climatizado, más de 500 plazas de estacionamiento, y dos amplios salones con capacidades de 1.500 y 500 personas respectivamente. Esta infraestructura posicionará a Norte de Santander como un destino atractivo para ferias, exposiciones y congresos de gran envergadura.

Centro de Convenciones como un impulso de desarrollo binacional en la frontera

Por otro lado, la administración departamental aseguró recursos para la creación del Centro de Convenciones Virgilio Barco Vargas, ubicado estratégicamente a pocos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar. Este complejo está concebido para fomentar el desarrollo binacional después de años de estancamiento en las relaciones fronterizas.

"Con el propósito de que allí se puedan desarrollar grandes congresos, de la misma manera foros, también podamos desde este espacio todo un desarrollo cultural binacional", explica a Noticias RCN Olger López, secretario de Desarrollo Económico y Productividad Departamento Norte de Santander.

¡Gracias, Antioquia! Encontrémonos en la belleza de este departamento y su gente
RELACIONADO

¡Gracias, Antioquia! Encontrémonos en la belleza de este departamento y su gente

Complementando estas iniciativas, se está llevando a cabo la adecuación de la zona franca, que incluirá más de 70 nuevas bodegas. Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer el sector comercial de la región, proporcionando infraestructura moderna para el almacenamiento y distribución de mercancías.

La inversión total para estas obras supera los 200.000 millones de pesos colombianos, lo que representa un compromiso significativo con el futuro económico de la región fronteriza. Se espera que estos proyectos no solo mejoren la infraestructura local, sino que también sirvan como catalizadores para atraer inversiones y fomentar el intercambio comercial y cultural entre Colombia y Venezuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Estos son los riesgos identificados por la Defensoría que podrían comprometer la libertad electoral en el país

Aeropuerto El Dorado

¿Va a viajar en octubre o noviembre? Aeropuerto El Dorado anunció retrasos en los vuelos por una razón

Piedad Córdoba

Audiencia reveló cómo exsubdirector del DAS participó en el secuestro de Piedad Córdoba

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 8 de octubre de 2025

Este miércoles 8 de octubre, el día llega con una energía de renovación emocional y claridad mental.

Inglaterra

Luto: falleció reconocida escritora británica a los 88 años

Jilly Cooper dejó una huella en la literatura británica, marcando a varias generaciones de lectores.

Comercio

Frisby España saca del menú la malteada de chocoramo: ¿Qué pasó con Juan Valdez?

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado