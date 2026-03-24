Revelan hipótesis detrás del trágico accidente aéreo que deja 69 uniformados muertos: descartan atentado

Equipos especializados del CTI de la Fiscalía y Sijín de la Policía Nacional trabajan en Puerto Leguízamo, Putumayo, para establecer las causas del accidente aéreo que deja hasta el momento 69 uniformados muertos y 57 heridos.

Desde el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares se anunció que se adelantará una investigación rigurosa para determinar con precisión qué factores contribuyeron al accidente.

Las autoridades descartaron que trágico hecho pudiera tratarse de un atentado por parte de grupos armados que acechan a la fuerza pública.

Hipótesis que estarían detrás del aterrador accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo, reveló las hipótesis preliminares que manejan las autoridades sobre el trágico siniestro de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana:

Tienen muchas hipótesis. Se habla de que el avión llevaba mucho peso. También que podría ser que la pista terminó siendo muy corta.

Desde el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares se anunció una investigación rigurosa y se descarta que pudiese ser un atentado:

“El país conocerá la verdad, por eso, este proceso debe avanzar con el respeto, la dignidad y la prudencia que este momento exige”, dijo el ministro Pedro Sánchez, mientras que las FF. MM. descartaron un atentado:

Hasta el momento, no tenemos indicios de que se hubiera tratado de un atentado por parte de un grupo armado ilegal.

Concluyeron las labores de búsqueda en el lugar de la tragedia

A través de un comunicado, el comando general de las Fuerzas Militares anunció la suspensión de las operaciones de búsqueda en la zona del siniestro, lo que indica que no hay reporte de desaparecidos. El balance de la tragedia es de 69 muertos y 57 heridos.

Las condiciones de comunicación del municipio se han tornado complejas debido a factores geográficos y climáticos. La presión baja del río ha reducido la navegabilidad fluvial, dejando las conexiones aéreas como la principal vía de acceso a la zona

Los investigadores recopilan información técnica, testimonios y evidencia física que permita reconstruir con exactitud los momentos previos al accidente.