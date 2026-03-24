“Gritaban que no los dejaran morir”: Soldado que sobrevivió a siniestro de avión militar en Puerto Leguízamo

Desde el Hospital Militar Central, en el que permanece internado junto a otros 23 sobrevivientes del siniestro aéreo registrado a 700 metros del aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo, el soldado Mauricio Peñaranda, de 22 años, recordó lo ocurrido justo antes del accidente.

En diálogo con Noticias RCN, advirtió que “desde que salió (de la pista de despegue y), en el aire (el Hércules C-130) traqueaba”. Peñaranda iba ubicado en la parte de atrás y pudo observar que “el avión iba lleno, trató de elevarse, pero qué va”.

Aunque las causas del siniestro son materia de investigación, el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros, informó que la aeronave se vino a tierra porque “no alcanzó un despegue total”.

Instantes de pánico al interior del avión:

Aún amilanado por las lesiones que sufrió durante el siniestro, el soldado Peñaranda recordó los momentos de pánico vividos al interior del Hércules C-130, cuando estaba a punto de chocar:

“Ellos no nos dijeron nada (…) Cuando caímos había unos que lloraban, unos que gritaban: no me dejen morir. Pero, la verdad, es que no podíamos hacer nada, los que se salvaron hicieron lo que pudieron”.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, son 70 los fallecidos, de 128 personas a bordo. De las personas que organismos de socorro y habitantes de Puerto Leguízamo lograron rescatar, todas fueron trasladadas a Puerto Asís o Bogotá.

Un mensaje de agradecimiento en medio del dolor:

Hospitalizado en piso, el soldado Peñaranda envió un mensaje a quienes ayudaron a las autoridades a trasladar a sus compañeros al Hospital Magallanes y al Dispensario Naval, en un primer momento:

“Le digo a la población civil que muchas gracias, muchas gracias por meter la mano ahí. Se merecen mucho. Esos civiles se merecen mucho”.

Además, se mostró optimista sobre su futuro, tras haber sobrevivido a una tragedia sin precedentes: “Le doy gracias a Dios que hoy en día estoy acá. Sé que Dios tiene grandes propósitos para mí (…) extraño mucho a mi familia”.