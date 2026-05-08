Este es el listado de los líderes mundiales con los que se reunirá Abelardo de la Espriella en su posesión

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo en Cali, no solo marcará el inicio de un nuevo Gobierno, sino que también será escenario de una intensa agenda diplomática con líderes y delegaciones de diferentes países.

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Noticias RCN conoció la programación de las reuniones bilaterales que sostendrán el presidente electo y el vicepresidente durante los actos protocolarios.

Los encuentros buscan fortalecer las relaciones internacionales desde el inicio de la nueva administración.

¿Con qué líderes internacionales se reunirá Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la agenda conocida por Noticias RCN, este viernes el presidente electo Abelardo de la Espriella sostendrá reuniones bilaterales con:

Javier Milei, presidente de Argentina.

José Antonio Kast, de Chile.

El rey Felipe VI de España.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Nasry Asfura, de Honduras.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana.

Una delegación de Estados Unidos.

Estos encuentros harán parte de la agenda diplomática prevista en el marco de la ceremonia de posesión presidencial.

¿Cuál será la agenda internacional del vicepresidente?

Por otra parte, ,as reuniones bilaterales del vicepresidente se desarrollarán el jueves, un día antes de la posesión presidencial.

Según la información conocida, sostendrá encuentros con delegaciones y representantes de:

El Salvador.

Portugal.

Corea.

México.

Marruecos.

Guatemala.

Perú.

Suecia.

¿Por qué son importantes estas reuniones?

Las reuniones bilaterales suelen ser uno de los momentos más relevantes durante una posesión presidencial, ya que permiten el primer acercamiento oficial entre el nuevo Gobierno y representantes de otros países.