Universidad en Bogotá se pronuncia tras procedimiento relacionado con animales silvestres

El pasado 2 de agosto, funcionarios de la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental y Recursos Naturales llevaron a cabo un procedimiento que resultó con la incautación de 23 animales silvestres.

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La inspección se desarrolló en la sede de una universidad en el barrio Bella Suiza, localidad de Usaquén en el norte de Bogotá. Resulta que se encontraron presuntas irregularidades en los documentos que corroboraran la presencia de los especímenes.

El procedimiento que realizó el Distrito

Tras este hallazgo, las autoridades pusieron en marcha la incautación preventiva para que quedaran al cuidado de la secretaría. Esto, en aras de brindarles valoración médica, rehabilitación y realizar el respectivo proceso para liberarlos.

El Distrito recordó que existe un protocolo para atender los reportes de fauna silvestre. Para ello, están habilitadas las líneas 317 427 6828, 318 827 7733, 318 712 5560 o al teléfono (601) 377 8854.

¿Qué respondió la universidad?

La Universidad El Bosque se pronunció para aclarar la situación. En primer lugar, reveló que los animales fueron recibidos a través de una donación por parte de una entidad pública.

Esto, teniendo en cuenta las capacidades académicas, técnicas e institucionales que podía brindar.

Frente a la gestión de las autoridades, la institución indicó que decidió “adelantar de manera voluntaria el proceso correspondiente”. Es decir, se coordinó con la secretaría la entrega de los animales para que quedaran bajo su cuidado.

“Funcionarios realizaron las verificaciones correspondientes con el acompañamiento de la Policía Ambiental, cuya participación hace parte del protocolo habitual para este tipo de procedimientos”, expuso.

Por último, la universidad aseguró que está comprometida con la protección de la biodiversidad, el bienestar animal, el cumplimiento de la normativa ambiental y la cooperación con las autoridades en esta clase de asuntos.