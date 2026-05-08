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Gobierno entrante denuncia presuntas irregularidades en la compra de sistemas antidrones

La denuncia hace parte de los graves hallazgos relacionados a lo que deja el gobierno saliente.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
08:06 p. m.
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Noticias RCN había revelado en exclusiva que el sistema de drones que compró el Ministerio de Defensa para instalar en la región del Catatumbo no sirvió. Hubo fallas en más de 10 sistemas.

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El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, además de denunciar fallas en los equipos, advirtió presuntos sobrecostos del 85 % en este contrato. Es decir, por más de 20 mil millones de pesos y sin la instalación completa en la entrega de los equipos.

¿Presuntos sobrecostos en el contrato?

Este miércoles 5 de agosto, el gobierno electo denunció ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría presuntas irregularidades por hechos que podrían ser de corrupción con recursos superiores a los 370 mil millones de pesos de la administración saliente. Esto, tras el empalme anticorrupción.

Entre los hallazgos se encuentra el contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones.

El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a 20.700 millones de pesos y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército.

Alerta por un posible detrimento de más de $ 20 mil millones

Documentos obtenidos por Noticias RCN mencionan 19 sistemas antidrones adquiridos por Codaltec y del ministerio que iban para el Catatumbo que no cumplían con lo requerido.

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“Los equipos evaluados no cumplen en términos generales con los requisitos técnicos y operacionales exigidos contractualmente para los procesos de detección e inhibición de aeronaves no tripuladas”, expone el documento al recordar que el contrato tuvo un costo de 80 mil millones de pesos.

Otro hallazgo preocupante está relacionado con la Unidad Nacional de Protección y una contratación de 24.800 millones de pesos. Al parecer, el negocio se llevó a cabo inclusive cuando había una orden judicial para suspender el proceso de selección.

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