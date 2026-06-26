Corte Suprema absuelve a Congresista Carlos Alberto Cuenca de investigación por presunta corrupción al sufragante

El congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux fue absuelto por el delito de corrupción al sufragante por decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

La condena que la Sala Especial de Primera Instancia impuso en su contra, el 22 de enero de 2025, fue revocada por el Alto Tribunal, argumentando dudas razonables en la investigación.

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¿De qué se acusaba a Cuenca?

En contra de Cuenca se interpuso una demanda por, supuestamente, participar de una reunión en la que habría ofrecido tejas y bultos de cemento a un grupo de personas, a cambio de votos, en su campaña al Congreso de 2014.

“En el proceso”, se lee en el pronunciamiento de la Sala, “la defensa argumentó que dicho suceso nunca ocurrió y que el denunciante faltó a la verdad. Además, sostiene que tanto él, como los demás testigos cuyas declaraciones sirvieron de fundamento para la condena, están parcializados, pues, contrario a lo señalado en la sentencia, sí tenían interés en perjudicar a su representado”.

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¿Dudas razonables durante el proceso?

Al revisar el caso, la Sala de Casación encontró indicios de que la persona que firmó la denuncia no fue quien la redactó. Además, se retractó durante el proceso y cambió su versión.

Tampoco llegó a comprobarse que Cuenca hubiera entregado los supuestos bultos de cemento y tejas. Notorias ambivalencias “en las distintas salidas procesales del denunciante” que, según la Sala, “resultan relevantes de cara al juicio de responsabilidad”.

Es así que, “ante la imposibilidad de advertir satisfecho el estándar de conocimiento para condenar”, la Sala concluyó “que Carlos Alberto Cuenca Chaux no puede ser considerado como autor del delito de corrupción de sufragante agravado, en la modalidad continuada por el que fue acusado”.

El congresista no se ha pronunciado, pero, en redes sociales, seguidores celebraron la decisión de la Corte sobre el representante por el departamento de Guainía.