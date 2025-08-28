Concejal Jorge Colmenares denunció el retiro de su esquema de seguridad por parte de la UNP

El concejal de Bogotá, Jorge Luis Colmenares, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de seguridad que fue asignado para él y su familia, a pesar de las múltiples amenazas que ha recibido en su contra.

En un video publicado, el concejal reveló que el pasado 15 de agosto recibió una notificación por parte de la Fiscalía General de la Nación en la que le advirtieron el peligro que enfrenta Colmenares junto a su núcleo familiar.

“Hoy encontré un comunicado de la Fiscalía en el que se solicita protección para mí y para mi familia debido a las amenazas que se ciernen sobre nosotros”, dijo el concejal.

Colmenares afirmó que la UNP le quitó “todo el esquema de seguridad”

“En varias ocasiones le alerté de estos hechos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, pero lo único que hizo fue quitarme todo el esquema de seguridad”, señaló el Concejal del Centro Democrático.

En su video, el concejal también denunció que la UNP solo le entregó un celular. “El teléfono que me dieron no tiene señal ni permite comunicarse en caso de emergencia”, reveló Colmenares.

El concejal responsabilizó a la UNP

En su cuenta de X, el concejal también exigió garantías y responsabilizó directamente al director Augusto Rodríguez “de cualquier hecho que ocurra contra mi vida o la de mi familia”.