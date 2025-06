UNP respondió a denuncias por esquemas de seguridad del concejal Barrios y el exministro Pinzón

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), respondió a las denuncias hechas por el concejal de Bogotá Andrés Barrios y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón sobre el retiro de sus esquemas de seguridad.

¿Qué pasará con el esquema de seguridad del concejal Andrés Barrios?

El concejal Barrios, quien estaba con Miguel Uribe el día del ataque, denunció que luego de haber pedido la renuncia del director de la UNP, por presuntas irregularidades, le están solicitando a su esquema de seguridad que devuelvan el vehículo blindado, asignado por esa entidad.

Sobre este particular, el director de la UNP aseguró que sí debe devolverlo pero se le reemplazará inmediatamente. Dijo que la decisión se da porque dañaron el carro por una equivocación de combustible, la tanquearon con gasolina en lugar de ACPM.

"De tal manera que quedó inoperativa esa camioneta el martes de la semana pasada. La empresa rentadora la retirara, pero nosotros gestionamos para que el mismo día se le reemplazara por otro vehículo".

Agregó que le avisaron al concejal para que fuera a recoger el vehículo no a la UNP sino a la empresa rentadora.

"Entonces él sale a decir ahora que no que le van a quitar el esquema cuando lo único que tiene que hacer es llevar el el carro que le prestaron a la rentadora, no a la UNP, sino a la rentadora y recoger el otro".

Rodríguez confirmó que al concejal de Bogotá no se le retirará el esquema de seguridad: "él tiene su esquema y no, en ningún momento se ha hablado de quitárselo. No sé de dónde sacó eso".

La protección no es eterna: director de la UNP sobre denuncia de Juan Carlos Pinzón

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo a través de redes sociales que fue notificado del retiro de sus medidas de seguridad por parte de la UNP.

"Yo no voy a callar mi voz en ningún caso. Siempre mantendré mi voz y mi opinión en alto cuando se trate de proteger a los colombianos, defender a Colombia y llevar a Colombia hacia un buen destino, que eso no tenga duda", aseguró.

Tras esta denuncia, el director de la UNP afirmó que sí se hará el retiro porque así lo establece la norma porque su esquema de protección era por motivo del cargo no del riesgo.

"Los funcionarios que han tenido protección, la protección no es perenne, eterna, porque los funcionarios tenemos que ir entregando los lo los bienes del Estado porque no son de por vida (...) lo que tengo entendido es que él él ya tuvo durante un tiempo, que es lo que ordena la norma, el esquema de protección, pero ya después de pasar un tiempo hay la necesidad de retirarlo porque el motivo por por el cual lo tenía era en virtud del cargo, no del riesgo, en virtud del cargo, ya el cargo terminó hace tiempo y ya no es funcionario".