¿Cómo estaba el esquema de seguridad de Miguel Uribe el día del atentado? UNP respondió

Este 11 de agosto quedará marcado en la historia de Colombia. Tras poco más de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos, murió Miguel Uribe Turbay.

El senador y precandidato presidencial fue víctima de un atentado el pasado sábado 7 de junio. Aquel día, se encontraba en un evento en vía pública del parque El Golfito en Modelia, Bogotá.

¿Quiénes han sido capturados?

Uribe Turbay recibió varios impactos de bala de un adolescente que, a pesar de que intentó huir, resultó aprehendido. Otros implicados han sido capturados, concretamente el resto de los autores materiales.

Aparte del menor, conocido como ‘Tianz’, otras cinco personas están capturadas: Elder José Arteaga Hernández o ‘El Costeño’, Katherine Martínez o ‘Gabriela’, William González o ‘El Hermano’, Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’ y Cristian Camilo González Ardila.

Las autoridades investigan la evasión de ‘El Churco’, joven de 17 años que se entregó y aseguró hacer estado al tanto de la planeación. El joven abandonó la protección del Bienestar Familiar.

El fallecimiento se dio a la 1:56 a.m. Un par de días atrás, la salud del senador había tenido complicaciones. Si bien en semanas recientes había tenido una leve mejoría, volvió al estado crítico y sufrió una hemorragia.

Desde algunos sectores aseguraron que Uribe no tenía la seguridad pertinente para el peligro que tenía su integridad. Sobre este asunto se refirió el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

“Cumplimos con todo”: director de la UNP

La entidad está adelantando una investigación interna. “Hemos revisado todos los protocolos y encontrado que cumplimos con todo con lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar, el equipo adecuado, los vehículos funcionales, armamento y munición. Todo en su debido estado de funcionamiento”, sostuvo.

Rodríguez también señaló que el día que ocurrió el atentado, hubo una distribución en la coordinación del jefe del esquema con Uribe Turbay: “Había unas personas que estaban trasnochadas del día anterior, lamentablemente; y otros que se quedaron cubriendo a su núcleo familiar. Lo correcto es siempre cubrir a la persona protegida principal. No se hizo así”.