Ejército señaló que menores reclutados habrían participado en el ataque en Buenos Aires, Cauca

En las últimas horas, se conoció que el ataque cruel registrado en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, habría la presunta participación de menores de edad como parte de la estructura armada Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el segundo comandante del Ejército, mayor general Erik Rodríguez, la incursión ocurrió en horas de la madrugada, cuando una columna de la estructura Jaime Martínez ingresó al casco urbano con el objetivo de destruir la estación de Policía.

La ofensiva se ejecutó mediante drones y cilindros explosivos, lanzados de forma indiscriminada, lo que ocasionó daños no solo a la infraestructura policial, sino también al hospital municipal, varias viviendas y una entidad bancaria.

Disidencias se disfrazaron de civiles para entrar a Buenos Aires, Cauca

Uno de los elementos más delicados del ataque fue la manera en que los guerrilleros lograron ingresar al municipio. Según las autoridades, los integrantes de esta estructura armada se desplazaron vestidos de civil para ocultar su movimiento, una conducta que constituye el delito de perfidia.

Esta táctica les permitió mezclarse con la población y evadir controles hasta el momento del ataque, así lo indicó el segundo comandante:

Incurrieron en el delito de perfidia, ya que para llegar al sitio disimularon su movimiento vistiéndose de civil y una vez advirtieron la presencia de las tropas y de la Fuerza Aérea Colombiana en el territorio, lo primero que hicieron fue cambiar sus ropas y esconderse en la población civil de un caserío cercano a este municipio.

La situación se tornó aún más compleja cuando, tras advertir la presencia de tropas del Ejército y de la Fuerza Aérea Colombiana en la zona, los atacantes volvieron a cambiar su apariencia y se refugiaron entre la población civil de un caserío cercano.

¿Había menores de las disidencias en ataques a la Policía en Buenos Aires?

El señalamiento más grave tiene que ver con la aparente utilización de menores de edad para cometer estos violentos hechos. El mayor general Rodríguez confirmó que existen referencias sobre la participación de niños y adolescentes como integrantes de esta estructura armada durante el ataque. Un hecho que no solo vulnera de manera flagrante los derechos de los menores, sino que refleja la persistencia del reclutamiento forzado como estrategia de guerra en el Cauca.

Se tiene referencia también de participación de menores de edad integrantes de esta estructura en el ataque que realizaron el día de ayer".

Tras conocerse el hostigamiento, se activó de inmediato una coordinación entre el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. En pocas horas, el comandante del Ejército y el director de la Policía Nacional se desplazaron al departamento para asumir de manera directa el control de las operaciones.

En medio de las operaciones de recuperación, ocho policías resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica especializada en Cali. Las autoridades destacaron la actuación de los uniformados que ingresaron nuevamente a una zona de alto riesgo para proteger a la población civil y evitar una escalada mayor de violencia.