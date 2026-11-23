El Consejo de Estado concedió en primera instancia una acción de tutela interpuesta contra el presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Cultura y la Unidad Nacional de Protección por el discurso que ofreció el mandatario el pasado 15 de octubre, en el que anunció un cambio de nombre para la cartera y ordenó a sus funcionarios dejar a un lado la cultura woke o el wokismo para “alinearse” con la “cultura tradicional”.

En declaraciones difundidas en el sitio web y en las cuentas institucionales de la Presidencia de la República y del Ministerio de Cultura, al igual que en su cuenta personal de YouTube, el presidente señaló que “la incorporación expresa de la palabra patrimonio” en el nombre del Ministerio, “es un golpe directo al wokismo y a la ideologización de la cultura”.

Indicó, además, que adoptaría “una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo” y advirtió que no permitiría ambigüedades al respecto: “No voy a permitir que ningún funcionario las tenga, quien está en el Gobierno del Tigre debe defender los mismos principios y valores fundacionales o dar un paso al costado”.

El presidente se refirió al wokismo como “una corriente” que ha “trasladado la ideología de género y las lecturas identitarias a campos como la educación, la cultura y múltiples ámbitos de la vida social”, calificó como “especialmente grave” su influencia en las nuevas generaciones y ordenó: “Ninguna entidad de la rama ejecutiva participará de ninguna manera en actividades que hagan ese tipo de promociones, todo lo contrario, se fortalecerá toda iniciativa que pretenda enfrentar esa corriente”.

¿Qué ordenó el Consejo de Estado al presidente De la Espriella sobre su discurso del 15 de octubre?

En respuesta a la acción de tutela, el Consejo de Estado ordenó al presidente De la Espriella realizar un pronunciamiento público, en un plazo de cinco días, en el que “reconozca que Colombia es un Estado pluralista que tiene el deber de promover la igualdad y la diversidad” y “que las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se reconocen con este no son enemigos de los valores de la Nación”.

En un pronunciamiento con el mismo alcance que su discurso del 15 de octubre, el presidente tendría además que referirse a los espacios culturales del Estado y aceptar que “pertenecen por igual a todas las personas sin distinción de ninguna índole”.

Pero no es todo. El mandatario y el Ministerio de Cultura tendrán cinco días para eliminar “las publicaciones que contienen el discurso pronunciado el 15 de octubre de 2026”, en presencia de la ministra de Cultura, Paola Holguín.

Y la decisión exhortó al jefe de Estado a abstenerse de emitir “expresiones que descalifiquen, discriminen, estigmaticen o presenten como amenaza a las personas por razón de sus convicciones de pensamiento e ideología” y a la cartera de Cultura a abstenerse “de adoptar o aplicar criterios de exclusión fundados en estereotipos de género, de orientación sexual, de creencia y de cultura de las personas en sus convocatorias, programas de estímulos, becas, contratación y gestión de espacios culturales”.