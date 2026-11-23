Un procedimiento de control de la Policía terminó en un enfrentamiento armado que dejó un hombre muerto y otro herido en el municipio de Fundación, Magdalena. Los hechos ocurrieron este lunes 23 de noviembre, cuando uniformados que adelantaban labores de prevención requirieron a dos personas que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con la versión entregada por la institución, los ocupantes no habrían atendido la orden de detenerse y, en medio de la persecución, se habría producido un intercambio de disparos.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el procedimiento y las circunstancias en las que uno de los hombres perdió la vida.

¿Cómo comenzó el procedimiento que terminó en un tiroteo?

Según el reporte oficial, los uniformados de la denominada Zona Segura realizaban actividades de vigilancia y prevención en Fundación cuando identificaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres.

Los policías les hicieron una señal de pare para efectuar un control; sin embargo, los ocupantes habrían ignorado la instrucción y emprendieron la huida, presuntamente con la intención de evitar el requerimiento de las autoridades.

La Policía indicó que, durante el procedimiento, se presentó un intercambio de disparos entre los uniformados y los dos hombres.

Un hombre murió y otro fue trasladado a un hospital

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los ocupantes de la motocicleta murió en el lugar, mientras que el segundo resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta el momento, la institución no ha revelado la identidad de los dos hombres ni ha entregado información adicional sobre su estado de salud.

¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

En el lugar de los hechos, los uniformados incautaron un revólver, seis cartuchos, tres de ellos percutidos, y la motocicleta en la que se movilizaban los dos hombres.

Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades como parte del material que deberá ser analizado para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias del intercambio de disparos.

Policía se pronunció tras el enfrentamiento en Fundación, Magdalena

La institución señaló que ya se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer plenamente lo sucedido durante el procedimiento.

Mientras avanzan las verificaciones, la Policía reiteró que continuará desarrollando operativos de control y prevención en el departamento para enfrentar hechos que puedan poner en riesgo la seguridad de los habitantes.