CANAL RCN
Colombia

Secuestrador condenado a más de 30 años de prisión se fugó en Itagüí: esto se sabe

Este hombre estaba en el pabellón de máxima seguridad. Lo condenaron por secuestro, desaparición forzada y concierto para delinquir.

Preso se fugó en Itagüí.
Preso se fugó en Itagüí. Foto: Freepik | Inpec.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
09:08 a. m.
Autoridades reportaron que un hombre condenado a 35 años por secuestro, desaparición forzada y concierto para delinquir se fugó en el último fin de semana.

Se trata de Darío Zapata Mazo, quien estaba recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí. Las autoridades se encuentran investigando cómo se dio la fuga, analizando si hubo funcionarios como cómplices.

Prontuario del preso: secuestro y otros delitos

Este hecho se suma a uno que también ocurrió el fin de semana, concretamente el domingo 7 de diciembre. Pedro David Nieves fue condenado por secuestro extorsivo y hurto; por lo que estaba en la cárcel La Picota de Bogotá.

Al parecer, el recluso aprovechó la festividad del Día de las Velitas. En horas de la tarde, se habría hecho pasar como otro interno. Es decir, presuntamente burló los controles mediante la modalidad de ‘cambiazo’.

Fuga en La Picota: hubo 'cambiazo'

A este hombre lo condenaron a 28 años de prisión. La FM reveló que el recluso que accedió al cambio fue Alexander Marulanda Ríos. Durante la fuga, no hubo alternaciones, por lo que se hizo de manera sigilosa.

El tema de la fuga de presos se ha vuelto frecuente en los últimos meses. Un caso que hizo eco se dio el 22 de agosto en la cárcel de San José del Guaviare.

La Procuraduría reveló que, luego de la calamidad pública decretada por la ola invernal, presuntamente se le solicitó personal al director del centro penitenciario para colaborar con las ayudas humanitarias.

Se cree que ocho personas salieron custodiadas por ocho dragoneantes. No obstante, una aprovechó la situación y se escapó.

Otro dato importante es que en marzo, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Javier Redondo Herrera, quien era un alto funcionario en el centro de reclusión Rodrigo de Bastidas en Santa Marta. Lo señalaron de haber contribuido en la fuga de Farid Andrés Zúñiga, hecho ocurrido en diciembre de 2023.

