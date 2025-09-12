Cárcel para hombre que habría asesinado a una mujer en Bogotá: sus hijos presenciaron todo

Hay consternación en el sur de Bogotá por un feminicidio ocurrido al frente de los hijos de la víctima.

RELACIONADO Casi la mitad de los feminicidios registrados en Bogotá estuvieron precedidos por otras formas de violencia

Este hecho se presentó en la noche del viernes 5 de diciembre en Hato Nuevo, localidad de Bosa. De acuerdo con lo revelado por las autoridades, la víctima se estaba movilizando en un carro junto a sus hijos, quienes son menores de edad.

Víctima tenía 36 años

La mujer de 36 años, identificada como Astrid Leonor Calvo, estaba pasando por la carrera 84A con calle 56A sur; cuando fue interceptada por Yordano José Iguarán Parra, quien le disparó varias veces.

Durante su intento de huida, la Policía lo capturó a pocas cuadras. Posteriormente, lo llevaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI). En la audiencia, lo enviaron a la cárcel, mientras responde por presunto homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

Homicidios y feminicidios en Bogotá

El homicidio es uno de los crímenes que se ha mantenido relativamente igual que el año pasado. Muestra de ello son las cifras de la Policía, las cuales indican que hasta el 31 de octubre, se presentaron 974 hechos, cinco menos que en el mismo periodo de 2024.

Las noches de los miércoles, jueves, viernes, sábados; y madrugadas de los domingos fueron los momentos más críticos. 360 asesinatos ocurrieron en estas franjas.

621 reportes se relacionaron con el uso de armas de fuego y otros 274 con armas cortopunzantes.

Las localidades que reflejaron una caída en los casos fueron Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Candelaria y Sumapaz. En cambio, aumentaron en Usaquén, San Cristóbal, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Particularmente con los feminicidios, las universidades Javeriana y Antioquia hicieron un estudio que arrojó varios hallazgos. Uno de los más preocupantes es que el 72% de los casos fueron cometidos por parejas o exparejas hombres.