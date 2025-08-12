CANAL RCN
Colombia Video

Este es el rostro del preso que se fugó de La Picota bajo la modalidad de ‘cambiazo’

Pedro David Nieves suplantó a otro privado de la libertad para escapar del centro penitenciario.

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
06:10 p. m.
Un grave caso se registró este domingo en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, donde un hombre privado de la libertad por el delito de secuestro extorsivo y hurto logró fugarse del centro de reclusión.

La fuga del hombre se materializó a través de la modalidad conocida como ‘cambiazo’, una maniobra empleada para burlar los controles penitenciarios en el país.

Se trata de un interno que pagaba por los delitos de hurto y secuestro extorsivo.

¿Quién es el preso que se escapó de la cárcel La Picota?

El hombre fue identificado como Pedro David Nieves, quien se encontraba recluido en la estructura 3 del Establecimiento Reclusión del Orden Nacional (ERON).

Según el reporte oficial, la evasión ocurrió a las 4:20 de la tarde del domingo 7 de diciembre de 2025, cuando Nieves consiguió hacerse pasar por otro interno y salió del penal sin que los guardianes detectaran la suplantación.

Sobre Nieves pesan investigaciones por secuestro extorsivo, una de las conductas criminales más graves del Código Penal colombiano, además de hurto, lo que elevó de inmediato el nivel de alerta dentro del sistema penitenciario tras su fuga.

Según fuentes oficiales, al momento de la fuga no se registraron alteraciones del orden ni violencia dentro del establecimiento, lo que refuerza la hipótesis de que la evasión fue producto de una planeación cuidadosa y de fallas en los protocolos de identificación.

¿Cómo es una fuga de presos bajo la modalidad de ‘cambiazo’?

La modalidad del ‘cambiazo’ consiste en intercambiar identidades con otra persona para salir del centro penitenciario.

La fuga de Pedro David Nieves genera cuestionamientos internos respecto a las medidas de control en las salidas de los pabellones de las cárceles del Inpec.

Las autoridades activaron un plan candado en Bogotá para cercar las posibles rutas de escape.

