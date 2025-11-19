Condenado sujeto que se hizo pasar por una mujer para abusar de una menor

Un juez emitió una condena de 14 años de prisión contra Juan Esteban Palacios Cuesta, de 25 años, por su responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento y extorsión.

Hombre se hizo pasar por una mujer para abusar de una menor en Medellín

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes en el caso.

Los hechos, investigados por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, tuvieron lugar entre mayo y junio de 2024 en el barrio El Limonar del corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín.

El hoy condenado contactó a una menor de 14 años a través de redes sociales, haciéndose pasar por una mujer para ganar su confianza.

Una vez logró establecer una relación, logró que la adolescente le compartiera material como fotos y videos de carácter íntimo.

Posteriormente, Palacios Cuesta utilizó este material para amenazar a la menor con publicarlo si no accedía a tener relaciones sexuales con él. Bajo esta presión, la víctima fue citada a un apartamento donde fue abusada de manera violenta.

La investigación de la Fiscalía también demostró que, tras el abuso sexual, el hombre continuó intimidando a la menor y exigiéndole dinero a cambio de eliminar las imágenes y videos íntimos.

Hombre intimidó a una menor con fotos para abusarla sexualmente

La suma era de 200.000 pesos colombianos, de los cuales la víctima alcanzó a consignar $50.000.

Juan Esteban Palacios Cuesta, quien ya se encontraba privado de la libertad, deberá ahora cumplir la sentencia de 14 años en un centro carcelario.

Cabe mencionar que la defensa del condenado apeló la decisión de primera instancia, llevando el caso a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.