Graves señalamientos contra la Policía: patrullero fue acusado de abuso sexual en un CAI en Pasto

En medio de nuevas denuncias que golpean la imagen de la institución, dos casos de violencia sexual ligados a miembros de la Policía Nacional quedaron esta semana en el centro del debate.

Por un lado, la Procuraduría General de la Nación decidió formular cargos contra un patrullero por hechos que habrían ocurrido dentro de un comando policial en Pasto.

Paralelamente, un exuniformado fue sentenciado en segunda instancia por un abuso sexual cometido hace una década en el departamento de Casanare.

Patrullero fue acusado de abuso sexual en un CAI en Pasto

La Procuraduría confirmó que abrió un proceso disciplinario contra Eivar Fabián Jaramillo Guerrero, patrullero de la Policía señalado en un caso de abuso sexual que, según la denuncia de la víctima, habría ocurrido el 23 de agosto de en el interior del CAI de la Plaza del Carnaval, en Pasto.

De acuerdo con el testimonio aportado por la auxiliar de Policía que denunció el hecho, el uniformado presuntamente cometió actos indebidos dentro del comando, un señalamiento que activó el protocolo disciplinario interno.

Tras conocerse la acusación, la Oficina de Control Interno Disciplinario inició las verificaciones correspondientes y trasladó el caso a la Procuraduría de Instrucción de Pasto.

Luego del análisis del material remitido, esa dependencia concluyó que existían elementos suficientes para abrir pliego de cargos contra Jaramillo Guerrero, calificando su comportamiento como falta gravísima a título de dolo.

Condenan a exintegrante de la Policía por abusar de una menor en Casanare

Mientras este proceso continúa, otro caso protagonizado por un exintegrante de la institución tomó fuerza a nivel judicial.

El Tribunal Superior de Yopal emitió una condena contra Didier Augusto Cabrera Díaz, después de que la Fiscalía General de la Nación apelara una absolución dictada en primera instancia.

Según demostró la Fiscalía, para enero de 2015, Cabrera Díaz se desempeñaba como subcomandante de la Estación de Policía de Pore, Casanare, y estableció contacto con una niña de 13 años.

Días más tarde, la invitó a salir, la llevó a una cabaña en las afueras del municipio y allí la accedió carnalmente. Tiempo después se supo que la menor estaba embarazada.

El Tribunal revocó la absolución inicial y lo condenó a 16 años y 8 meses de prisión, además de imponerle la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal.

Adicionalmente, negó la posibilidad de otorgarle suspensión condicional de la pena y prisión domiciliaria, manteniendo la orden de cumplimiento efectivo en centro carcelario.