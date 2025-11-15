CANAL RCN
Colombia

Graves señalamientos contra la Policía: patrullero fue acusado de abuso sexual en un CAI en Pasto

Un exintegrante de la institución también recibió condena por agredir sexualmente a una niña de 13 años en Casanare.

Abuso en CAI
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
05:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de nuevas denuncias que golpean la imagen de la institución, dos casos de violencia sexual ligados a miembros de la Policía Nacional quedaron esta semana en el centro del debate.

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba
RELACIONADO

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Por un lado, la Procuraduría General de la Nación decidió formular cargos contra un patrullero por hechos que habrían ocurrido dentro de un comando policial en Pasto.

Paralelamente, un exuniformado fue sentenciado en segunda instancia por un abuso sexual cometido hace una década en el departamento de Casanare.

Patrullero fue acusado de abuso sexual en un CAI en Pasto

La Procuraduría confirmó que abrió un proceso disciplinario contra Eivar Fabián Jaramillo Guerrero, patrullero de la Policía señalado en un caso de abuso sexual que, según la denuncia de la víctima, habría ocurrido el 23 de agosto de en el interior del CAI de la Plaza del Carnaval, en Pasto.

De acuerdo con el testimonio aportado por la auxiliar de Policía que denunció el hecho, el uniformado presuntamente cometió actos indebidos dentro del comando, un señalamiento que activó el protocolo disciplinario interno.

Tras conocerse la acusación, la Oficina de Control Interno Disciplinario inició las verificaciones correspondientes y trasladó el caso a la Procuraduría de Instrucción de Pasto.

Luego del análisis del material remitido, esa dependencia concluyó que existían elementos suficientes para abrir pliego de cargos contra Jaramillo Guerrero, calificando su comportamiento como falta gravísima a título de dolo.

Condenan a exintegrante de la Policía por abusar de una menor en Casanare

Mientras este proceso continúa, otro caso protagonizado por un exintegrante de la institución tomó fuerza a nivel judicial.

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas
RELACIONADO

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas

El Tribunal Superior de Yopal emitió una condena contra Didier Augusto Cabrera Díaz, después de que la Fiscalía General de la Nación apelara una absolución dictada en primera instancia.

Según demostró la Fiscalía, para enero de 2015, Cabrera Díaz se desempeñaba como subcomandante de la Estación de Policía de Pore, Casanare, y estableció contacto con una niña de 13 años.

Días más tarde, la invitó a salir, la llevó a una cabaña en las afueras del municipio y allí la accedió carnalmente. Tiempo después se supo que la menor estaba embarazada.

El Tribunal revocó la absolución inicial y lo condenó a 16 años y 8 meses de prisión, además de imponerle la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal.

Adicionalmente, negó la posibilidad de otorgarle suspensión condicional de la pena y prisión domiciliaria, manteniendo la orden de cumplimiento efectivo en centro carcelario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Guaviare

“Usados como carne de cañón”: directora del ICBF sobre la muerte de siete niños en acciones militares en Guaviare

Pico y placa

Vehículos de carga podrían ser incluidos en la medida del pico y placa los sábados: ¿qué se sabe?

Otras Noticias

Giovanni Moreno

El día que Teo sacó un arma en el camerino de Racing: Gio Moreno contó cómo fue la pelea con Saja

Gio Moreno revive el día en que Teo Gutiérrez sacó un arma en el camerino de Racing y detalla su violenta pelea con Sebastián Saja, un episodio que sacudió al fútbol argentino.

México

Marcha de la generación Z contra Sheinbaum genera desordenes y enfrentamientos en el Zócalo de México

El asesinato de líderes, como el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la política de seguridad del Gobierno motivaron las protestas de este sábado.

Cuidado personal

Preocupación en el sector salud: Latinoamérica enfrenta escasez de dermatólogos

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 15 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Masterchef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia tiene su primer semifinalista: este fue el participante que avanzó