CANAL RCN
Colombia

Condenan a disidentes que perpetraron atentado en el que siete policías murieron en Huila

Este hecho fue el primer atentado contra la fuerza pública ocurrido bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Disidencias de las Farc.
Disidencias de las Farc. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
06:45 p. m.
En las últimas horas, fueron condenados un cabecilla y una integrante de las disidencias de las Farc por un atentado ocurrido en 2022. A inicios de este 2025, ya había sido condenado otro implicado en el crimen. Se trató de Edwin Collo Dagua, conocido en el mundo criminal como ‘Guajiro’.

Alias Mauricio (José Eliecer Ramírez Castaño) y alias Juliana (Claudia Daniela Jaramillo Obando) aceptaron en el crimen perpetrado el 2 de septiembre de 2022 en el corregimiento de San Luis en Huila.

¿Quiénes fueron los policías muertos?

Aquel día, un equipo de ocho policías salió en horas de la mañana del Comando de la Policía en Neiva con destino al corregimiento. Sin embargo, en la vereda Corozal se toparon con un artefacto explosivo que fue instalado por las disidencias.

Siete uniformados murieron: intendente Wilson Jair Cuéllar Losada, intendente Luis Alberto Sabi Gutiérrez, patrullero Duverney Carreño Rodríguez, patrullero Jhon Fredy Bautista Vargas, auxiliar Santiago Gómez Endes, auxiliar Cristian Ricardo Cubillos Borbón y auxiliar Arles Mauricio Pascuas Figueroa. El sobreviviente fue identificado como el auxiliar Gustavo Alberto Esquivel.

Este fue el primer atentado contra la fuerza pública durante el Gobierno de Gustavo Petro, el cual comenzó el 7 de agosto de 2022.

Más de 25 años de cárcel

Tras aceptar su responsabilidad, ‘Mauricio’ y ‘Juliana’ fueron condenados a 25 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Al cabecilla también lo estaban investigando por otros asesinatos perpetrados en Huila y Tolima. Se cree que asesinó a siete personas. Por su parte, se cree que Jaramillo compró las baterías con las que se fabricaron los explosivos.

El atentado fue obra de la estructura Ismael Ruiz. A través de la alerta temprana 001 de 2025, la Defensoría advirtió sobre la presencia del grupo en el territorio, lo cual ha puesto en jaque a las poblaciones.

