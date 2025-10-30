Ejército encontró campamento de las disidencias: tenían depósito subterráneo con material de guerra

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional localizaron un campamento abandonado que habría sido utilizado por integrantes de la Estructura Éver Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, una disidencia de las Farc que opera en el sur del país.

Ejercitó ubicó campamento de las disidencias en el Meta

El hallazgo se produjo en la vereda Brisas de Duda, en el municipio de Mesetas, Meta, durante el desarrollo de operaciones militares de control territorial.

En el sitio, los uniformados encontraron cinco estructuras de madera y dos puestos de centinela que eran utilizados para labores de vigilancia y protección del campamento.

Durante la inspección, los soldados ubicaron un depósito con 19 cartuchos de munición, proveedores, cuatro chalecos multipropósito, dos radios de comunicación y un escáner, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva investigación.

Las operaciones estuvieron a cargo de las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1, adscritas a la Fuerza de Tarea Omega, que mantienen su presencia en esta zona estratégica del suroriente colombiano con el objetivo de neutralizar las estructuras criminales y restringir su capacidad logística y operativa.

El Ejército reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, e invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa o presencia de grupos armados ilegales a través de la Línea 107 Antiterrorismo, herramienta habilitada para recibir información que contribuya a proteger a las comunidades rurales y fortalecer la seguridad en el Meta.