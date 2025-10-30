CANAL RCN
Colombia

Ejército encontró campamento de las disidencias: tenían depósito subterráneo con material de guerra

El hallazgo se produjo en la vereda Brisas de Duda, en el municipio de Mesetas, Meta, durante el desarrollo de operaciones militares de control territorial.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
05:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional localizaron un campamento abandonado que habría sido utilizado por integrantes de la Estructura Éver Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, una disidencia de las Farc que opera en el sur del país.

No todas las familias desplazadas en Antioquia han podido regresar a sus casas: Ejército aún llega a puntos críticos
RELACIONADO

No todas las familias desplazadas en Antioquia han podido regresar a sus casas: Ejército aún llega a puntos críticos

Ejercitó ubicó campamento de las disidencias en el Meta

El hallazgo se produjo en la vereda Brisas de Duda, en el municipio de Mesetas, Meta, durante el desarrollo de operaciones militares de control territorial.

En el sitio, los uniformados encontraron cinco estructuras de madera y dos puestos de centinela que eran utilizados para labores de vigilancia y protección del campamento.

Durante la inspección, los soldados ubicaron un depósito con 19 cartuchos de munición, proveedores, cuatro chalecos multipropósito, dos radios de comunicación y un escáner, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva investigación.

Las operaciones estuvieron a cargo de las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1, adscritas a la Fuerza de Tarea Omega, que mantienen su presencia en esta zona estratégica del suroriente colombiano con el objetivo de neutralizar las estructuras criminales y restringir su capacidad logística y operativa.

¿Qué se sabe de los cuatro soldados del Ejército secuestrados por las disidencias hace más de tres meses?
RELACIONADO

¿Qué se sabe de los cuatro soldados del Ejército secuestrados por las disidencias hace más de tres meses?

El Ejército reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, e invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa o presencia de grupos armados ilegales a través de la Línea 107 Antiterrorismo, herramienta habilitada para recibir información que contribuya a proteger a las comunidades rurales y fortalecer la seguridad en el Meta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Sicario que se escondía en Colombia por un asesinato en Chile, cayó y será extraditado

Medellín

Además de Bogotá, las otras ciudades que aplicarán medidas para motos durante Halloween

Bogotá

Bogotá tiene su propio tallador de calabazas para Halloween: trabaja en las plazas distritales de mercado

Otras Noticias

Redes sociales

¿Sin tiempo ni presupuesto?: aquí ideas rápidas para disfrazarse en Halloween

Ante una amplia variedad de disfraces para la época, la rapidez y practicidad son los mejores aliados.

Brasil

Revelaron videos del megaoperativo en Río de Janeiro: así se tomó la Policía el control de la favela

Difundieron impactantes videos del megaoperativo en Río de Janeiro contra el narcotráfico.

satena

Reconocida aerolínea inauguró la ruta Bogotá–Nuquí para conectar con el pacífico colombiano

Enfermedades

Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo

Dimayor

Dimayor aplaza la fecha 19 de la Liga BetPlay y anticipa las semifinales de la Copa BetPlay