Reclutamiento de menores en Colombia se dispara: Bogotá registra aumento alarmante en 2025

La niñez colombiana sigue siendo blanco de la violencia. Un reciente informe de la Fiscalía General de la Nación, conocido a través de un derecho de petición por el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, revela que entre 2017 y 2025 al menos 2.949 menores de edad han sido reclutados por grupos armados ilegales en el país.

La cifra se torna aún más alarmante al observar el comportamiento del último año: solo en 2024 se registraron 604 casos, casi el doble del promedio anual de los años anteriores.

El documento, al que tuvo acceso Noticias RCN, advierte que el departamento del Cauca encabeza la lista con 976 menores reclutados, seguido por Nariño con 284 y Antioquia con 226.

Además, cinco municipios concentran el mayor número de víctimas: Ábrego, Acandí, Acevedo, Achí y Aguachica. En muchos de estos casos, los niños fueron arrancados de sus hogares antes de cumplir los 10 años.

Bogotá: el reclutamiento infantil se traslada a las ciudades

Aunque históricamente este delito se ha asociado con zonas rurales, el informe revela que el fenómeno ha llegado con fuerza a las ciudades.

En Bogotá, el reclutamiento de menores aumentó un 43% en 2025, alcanzando un récord de 177 casos. Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa y Kennedy, donde las estructuras criminales están captando a niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad.

Este hallazgo ha encendido las alarmas en el Concejo de Bogotá, donde el informe será base para un próximo debate de control político.

El concejal Sastoque solicitó medidas urgentes para frenar esta tendencia, que pone en riesgo a cientos de menores en la capital.

La infancia sigue atrapada en el conflicto armado

El informe de la Fiscalía no solo expone cifras, sino que lanza una advertencia clara: los grupos armados ilegales continúan viendo en los niños y adolescentes una herramienta para fortalecer sus filas.

Mientras el país discute sobre paz total, las cifras muestran una realidad opuesta: más menores están siendo utilizados por estructuras criminales, lo que representa una deuda pendiente del Estado con la infancia colombiana.

Los datos ya fueron remitidos a los organismos de control y se espera que generen acciones concretas por parte del Gobierno nacional y distrital. Por ahora, el informe deja al descubierto una verdad dolorosa: en Colombia, la niñez sigue siendo una víctima invisible del conflicto.