Condenan a dos implicados en el brutal asesinato de Alessandro Coatti en Santa Marta

En horas de la tarde de este viernes 30 de octubre, la justicia condenó a 25 años de cárcel dos hombres por el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti en Santa Marta. Ambos se acogieron a los parámetros del preacuerdo.

Fue el 6 de abril de 2025 cuando las autoridades hallaron los restos del europeo, quien había viajado a la capital del Magdalena en el marco de varios destinos que quería conocer del continente.

Cronología del macabro asesinato

Coatti se estaba hospedando en el centro histórico y entabló conversación con un usuario a través de una aplicación de citas. La charla continuó y ambos acordaron verse.

En el barrio San José de Pando fue el sitio en donde terminó ocurriendo la tragedia. El italiano había sido engañado por criminales que tenían intenciones de robarlo. A Coatti lo golpearon en la cabeza y lo asfixiaron.

Posteriormente, lo desmembraron y los restos fueron abandonados en varios puntos en bolsas de basura a lo largo de la ciudad.

Con el paso de los meses, la Policía les fue poniendo la lupa a los responsables y en el barrio Granada de Cali, en Valle del Cauca, capturó a José Ángel Lizcano Fernández, uno de los presuntos implicados.

Los siete delincuentes detrás del crimen

Además, habían sido detenidos otros: Uber Etilio Torres García, José Alfredo Díazgranados Sotelo, Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Verdugo Escorcia y Brian Augusto Cantillo Salcedo.

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Resulta que Torres fue quien contactó y concretó el encuentro con el italiano. En el barrio San José de Pando se encontraban los otros señalados y entre todos se articularon para robarlo y asesinarlo.

La justicia condenó a Torres y Díazgranados, quienes también tuvieron que pedirle disculpas a la familia en la audiencia. Ahora, se está a la espera del desarrollo del proceso de los otros implicados.