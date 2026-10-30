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Colombia

Migración expulsó a 11 ciudadanos venezolanos en Santa Marta por comportamientos contrarios a la convivencia

Los ciudadanos acumulaban 36 medidas correctivas.

Migración en Santa Marta
Foto: Migración

Valentina Bernal

octubre 30 de 2026
08:01 p. m.
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Migración adelantó operativos de verificación y control en Santa Marta que terminaron con la aplicación de 11 medidas de expulsión discrecional contra ciudadanos de nacionalidad venezolana.

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Las actuaciones fueron realizadas por la Regional Atlántico, a través del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Santa Marta, luego de identificar a varios extranjeros que registraban antecedentes de medidas correctivas por comportamientos que afectan la convivencia ciudadana.

¿Qué encontraron las autoridades durante los controles?

De acuerdo con Migración Colombia, los 11 ciudadanos acumulaban un total de 36 medidas correctivas relacionadas con diferentes conductas contrarias a la convivencia.

Entre los comportamientos registrados aparecen el porte de armas blancas, el consumo de sustancias psicoactivas, las amenazas, los daños a bienes, las riñas en espacios públicos y las faltas de respeto hacia las autoridades.

La entidad también señaló que algunos de los casos estaban relacionados con comportamientos agresivos e irrespetuosos frente a los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas.

¿Por qué fueron expulsados los ciudadanos venezolanos?

La expulsión discrecional es una medida administrativa que puede aplicar Migración Colombia dentro de sus facultades de control migratorio, de acuerdo con la normativa vigente.

En este caso, la entidad indicó que las decisiones se adoptaron luego de las verificaciones realizadas y de revisar las medidas correctivas que figuraban a nombre de los ciudadanos.

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Migración Colombia explicó que este tipo de actuaciones busca contribuir a la seguridad ciudadana, promover el respeto por las autoridades y fortalecer la convivencia en el territorio nacional.

Migración anuncia que continuará los controles

La Regional Atlántico reiteró que seguirá adelantando labores de verificación y control para detectar situaciones que puedan dar lugar a medidas administrativas.

La entidad también recordó que estas decisiones deben ajustarse a las disposiciones migratorias vigentes y a las competencias establecidas por la ley.

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