Tembló en Colombia HOY 30 de octubre: este es el reporte
¿En qué municipios se han sentido estos movimientos telúricos? Descubra aquí los detalles exactos.
Nicolás Forero
07:41 p. m.
Este viernes 30 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 15 temblores en el país.
¿De cuánto han sido las profundidades? ¿Dónde se han sentido exactamente? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de octubre de 2026
- 12:41 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 30 de octubre de 2026
- 12:50 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 1:22 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 24 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Roncesvalles (Tolima).
- 1:23 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 2:16 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 2:27 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 4.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).
Intensidad instrumental: IV (leve).
- 3:09 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 72 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 76 de Nuquí (Chocó) y a 100 de Alto Baudó (Chocó).
- 3:51 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 23 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).
- 3:51 a.m.
Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 56 kilómetros.
Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 47 de Calima (Valle del Cauca).
- 6:09 a.m.
Epicentro: Riosucio, Chocó.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 31 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 23 de Carmen del Darién (Chocó) y a 49 de Murindó (Antioquia).
- 6:33 a.m.
Epicentro: Mesetas, Meta.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Uribe (Meta), a 45 de Vistahermosa (Meta) y a 48 de Mesetas (Meta).
- 8:30 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 8:32 a.m.
Epicentro: Barichara, Santander.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Villanueva (Santander), a 10 de Barichara (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).
- 8:38 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Machiques (Venezuela), a 43 de Agustín Codazzi (Cesar) y a 50 de Manaure Balcón Del Cesar (Cesar).
- 12:23 p.m.
Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.
Magnitud: 3.7.
Profundidad: 45 kilómetros.
Municipios cercanos: a 45 kilómetros de Calima (Valle del Cauca) y a 46 de Sipí (Chocó) y a 46 de Trujillo (Valle del Cauca).
- 1:19 p.m.
Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 43 kilómetros.
Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Sipí (Chocó), a 42 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 47 de Calima (Valle del Cauca).
- 2:28 p.m.
Epicentro: Gámbita, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 153 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Gámbita (Santander), a 17 de Chitaraque (Boyacá) y a 18 de Togüí (Boyacá).
- 3:49 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 24 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Roncesvalles (Tolima).