CANAL RCN
Colombia

Riña entre vecinos terminó con dos muertos en Valledupar: uno de ellos fue linchado

Un taxista asesinado y el presunto agresor linchado fue el saldo que dejó un hecho de intolerancia este 1 de enero en Valledupar.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
08:22 a. m.
La celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en el noroccidente de Valledupar. Un hecho de intolerancia entre vecinos dejó dos personas muertas el 1 primero de enero, en plena vía pública de la Ciudadela 450 Años.

La riña se convirtió en un doble homicidio que es materia de investigación por parte de las autoridades. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía de Valledupar, confirmó el doble crimen:

Un hecho de intolerancia que dejó dos víctimas en el barrio 450 años de Valledupar que se registró en la madrugada de Año Nuevo.

En la riña perdió la vida un taxista, mientras que el presunto agresor murió minutos después, en un acto de justicia por mano propia, por parte de la comunidad.

Riña entre vecinos dejó dos muertos en Valledupar: uno era taxista

De acuerdo con las autoridades, la víctima del ataque con arma de fuego fue identificada como Jimmy Arias Amado, de 26 años, quien se desempeñaba como conductor de taxi.

El joven recibió un disparo en el pecho con un arma de fabricación artesanal, tipo escopeta, en medio de una discusión con un vecino.

Las circunstancias que originaron la riña no han sido esclarecidas.

Tras el ataque, el taxista fue auxiliado, pero debido a la gravedad de la herida falleció antes de recibir atención médica especializada.

El hombre que habría disparado contra el taxista también perdió la vida.

Justicia por mano propia acabó con la vida del presunto agresor

El presunto responsable del homicidio, identificado como Adán Donado Cárdenas, de 59 años, intentó huir del lugar. Sin embargo, fue alcanzado por la comunidad, quienes lo retuvieron y lo atacaron violentamente.

Donado Cárdenas, quien se dedicaba a la conducción de vehículo de tracción animal, fue golpeado de manera reiterada hasta causarle la muerte por linchamiento.

La Policía Metropolitana de Valledupar acordonó la zona y adelantó los actos urgentes para la recolección de pruebas y testimonios. Las autoridades buscan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos, así como determinar responsabilidades individuales en el linchamiento del presunto agresor.

