Condenan a expolicía por abuso sexual de una menor en Casanare

El Tribunal Superior de Yopal revocó un fallo absolutorio de primera instancia y condenó a Didier Augusto Cabrera Díaz, un exintegrante de la Policía Nacional, a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

La decisión en segunda instancia fue lograda gracias a una apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía logró demostrar que los hechos ocurrieron en enero de 2015 en Casanare. En ese momento, Cabrera Díaz se desempeñaba como subcomandante de la Estación de Policía del municipio de Pore y estableció contacto con la víctima, una niña de 13 años.

“La apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación permitió que el Tribunal Superior de Yopal revocara el fallo absolutorio de primera instancia al exintegrante de la Policía Nacional, Didier Augusto Cabrera Díaz, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y lo condenó a la pena de 16 años y 8 meses de prisión”, indicó la Fiscalía.

A los pocos días de conocerla, el entonces sargento la invitó a salir, la llevó a una cabaña ubicada en las afueras del municipio y cometió el abuso sexual. Semanas después de este grave suceso, se confirmó que la menor había quedado embarazada.

Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso a Cabrera Díaz la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de tiempo equivalente a la pena principal.

Asimismo, la sentencia negó al condenado la posibilidad de obtener la suspensión condicional de la pena o el beneficio de prisión domiciliaria, asegurando el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario.

Según la Fiscalía, contra esta condena dictada por el Tribunal Superior de Yopal, aún procede el recurso de casación.