CANAL RCN
Colombia

Condenan a expolicía por abuso sexual de una menor en Casanare

El uniformado, siendo subcomandante invitó a salir a una menor, la abusó y como consecuencia, la joven quedó en estado de embarazo.

Cuatro presos se fugaron de la estación de Policía de Barrios Unidos en Bogotá

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
05:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Tribunal Superior de Yopal revocó un fallo absolutorio de primera instancia y condenó a Didier Augusto Cabrera Díaz, un exintegrante de la Policía Nacional, a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Habla la madre de menor que habría sido abusada en un jardín infantil del ICBF en Bogotá: “Encontraron que tiene una ETS”
RELACIONADO

Habla la madre de menor que habría sido abusada en un jardín infantil del ICBF en Bogotá: “Encontraron que tiene una ETS”

Condenan a exintegrante de la Policía por caso de abuso sexual

La decisión en segunda instancia fue lograda gracias a una apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía logró demostrar que los hechos ocurrieron en enero de 2015 en Casanare. En ese momento, Cabrera Díaz se desempeñaba como subcomandante de la Estación de Policía del municipio de Pore y estableció contacto con la víctima, una niña de 13 años.

“La apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación permitió que el Tribunal Superior de Yopal revocara el fallo absolutorio de primera instancia al exintegrante de la Policía Nacional, Didier Augusto Cabrera Díaz, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y lo condenó a la pena de 16 años y 8 meses de prisión”, indicó la Fiscalía.

A los pocos días de conocerla, el entonces sargento la invitó a salir, la llevó a una cabaña ubicada en las afueras del municipio y cometió el abuso sexual. Semanas después de este grave suceso, se confirmó que la menor había quedado embarazada.

Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso a Cabrera Díaz la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de tiempo equivalente a la pena principal.

A la cárcel mujer señalada de abusar sexualmente a su hija de 6 años y filmar contenido en Cali
RELACIONADO

A la cárcel mujer señalada de abusar sexualmente a su hija de 6 años y filmar contenido en Cali

Asimismo, la sentencia negó al condenado la posibilidad de obtener la suspensión condicional de la pena o el beneficio de prisión domiciliaria, asegurando el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario.

Según la Fiscalía, contra esta condena dictada por el Tribunal Superior de Yopal, aún procede el recurso de casación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Ejército confirma la muerte del soldado Andrés García en enfrentamientos con disidencias en Tibú

Cali

Dos personas muertas tras balacera en una heladería al norte de Cali

Animales

Sujeto en Zipaquirá es captado en video mientras golpea a un perro: no sería la primera vez que lo hace

Otras Noticias

Santiago Bernabéu

¡Transformación total! Así luce el estadio del Real Madrid antes del histórico debut de la NFL

El Bernabéu ya está preparado: así se ve el estadio del Real Madrid para el estreno de la NFL

Artistas

Reconocida actriz y cantante de Disney Channel fue hospitalizada de emergencia

Ni familiares, ni Miley han hecho declaraciones oficiales sobre su estado de salud.

Suecia

Tragedia en Estocolmo: un autobús atropelló y asesinó a tres personas

Secretaria de Movilidad

¿Cómo trasladar la matrícula de su carro a Bogotá? Requisitos, costos y pasos en 2025

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?