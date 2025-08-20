Víctimas de la masacre en El Colegio tenían antecedentes criminales: revelan nuevos detalles

En el municipio de El Colegio, en Cundinamarca, se registró una nueva masacre. En un finca recreacional ubicada en la vereda San Ramón, seis integrantes de una misma familia fueron atacados con armas de fuego.

Tres de ellos murieron en el lugar, mientras otros tres resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a centros médicos.

Las primeras versiones de las autoridades descartan la presencia de grupos armados ilegales en la zona y señalan que este hecho estaría relacionado con ajustes de cuentas provenientes de Bogotá.

¿Cómo se ejecutó la masacre en El Colegio, Cundinamarca?

El ataque ocurrió cuando un grupo de sicarios, que habría llegado en motocicletas hasta la finca, abrió fuego contra los presentes.

En medio de la balacera murieron dos mujeres, de 67 y 24 años, y un hombre de 44 años, todos integrantes de la misma familia.

Otros tres familiares, entre ellos dos hombres y una mujer también fueron impactados por las balas.

Seguido de esto, gravemente heridos fueron trasladados inicialmente al hospital de Mesitas de El Colegio y posteriormente a centros médicos, donde permanecen en observación y bajo custodia de la Policía y el Ejército.

Víctimas de la masacre en El Colegio tenían antecedentes criminales

Desde la Alcaldía ya descartaron que las víctimas fueran turistas, como se creyó en un comienzo, y confirmó que todos los involucrados tenían anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, homicidio, suplantación de autoridad y robo a fincas.

Uno de los fallecidos había salido recientemente de prisión.

El alcalde de El Colegio, Diego Andrés López, en entrevista con Noticias RCN, entregó detalles sobre las primeras hipótesis que se manejan en la investigación:

Las hipótesis finales, lo que pudimos establecer junto con el comandante de Policía de Cundinamarca, es que no se trata de un grupo al margen de la ley como una disidencia o algún otro grupo que operó en la zona hace más de 20 años, sino de una situación ajena al municipio que se dio en esta finca. Incluso contra el dueño de la finca, que también tenía antecedentes y pasos por la cárcel. Eso no justifica los homicidios y por eso se investiga el paradero de los responsables.

El mandatario insistió en que se trató de un hecho aislado:

Esto obedece a la cercanía que Mesitas tiene con Bogotá, a una hora de la capital. Queremos dejar la tranquilidad de que se trata de un hecho aislado y no de una operación continua de grupos armados ilegales. Lamentamos profundamente lo ocurrido y seguimos en la tarea de avanzar en la investigación.

Sobre los sobrevivientes, confirmó que se encuentran bajo estricta custodia y vigilancia médica:

Ellas se encuentran en este momento custodiadas. Una persona está en el hospital de Mesitas de El Colegio, otras dos en el hospital de La Mesa. Están en observación y custodiadas por el Ejército y la Policía Nacional, esperando poder tomar más información de parte de ellos, con el fin de establecer con claridad qué originó estos hechos tan preocupantes en nuestro municipio.

Finalmente, mientras avanza la búsqueda de los responsables, las investigaciones se concentran en esclarecer los móviles exactos del ataque y en confirmar las conexiones de las víctimas con actividades delictivas en Bogotá.