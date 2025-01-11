CANAL RCN
Colombia

Más de 40 años de cárcel para el feminicida de Emily Villalba: videos fueron la prueba clave

Este crimen ocurrió en Cundinamarca. La joven fue encontrada sin vida en una zona boscosa de Chocontá.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
05:17 p. m.
Un juez de conocimiento condenó a Marco Antonio Parra Rodríguez, luego de hallarlo culpable por el asesinato de la joven Emily Dayana Villalba. Este crimen ocurrió hace pocos meses en Chocontá, Cundinamarca.

La adolescente de 15 años salió de su casa el 11 de marzo para asistir a una cita médica. Sin embargo, no se volvió a saber más de ella. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa y con signos de violencia.

¿Cómo y dónde ocurrió el feminicidio?

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones para capturar al responsable que en este caso fue Parra. Este hombre fue la última persona en haber sido vista con Villalba antes de encontrar el cadáver.

Este caso generó consternación a nivel nacional. Inclusive, el procurador Gregorio Eljach pidió que se llevaran a cabo acciones urgentes contra el feminicida: “Como Estado, como sociedad y como familia es nuestra obligación rodear y proteger a cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy más que nunca debemos unirnos en torno a ese propósito”.

Condena de 43 años y nueve meses

A través de las cámaras de los alrededores, se pudieron ver los últimos momentos de la joven con vida. Parra se topó con ella en la vereda Viejo Alto y la condujo hacia la zona boscosa, en donde la asesinó mediante asfixia mecánica.

La captura de este hombre ocurrió pocos días después en la zona rural de Facatativá. La justicia lo declaró culpable por el delito de feminicidio agravado. De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas de los videos fueron suficientes para confirmar el accionar que tuvo.

En la escena del crimen se hallaron las prendas de la adolescente, un bolso y el celular de Parra. Además, durante la autopsia de la joven, se encontró material genético que correspondía a el de él. La condena es de 43 años y nueve meses en prisión.

