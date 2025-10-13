CANAL RCN
Colombia

Condenada mujer que drogaba a hombres con medicamentos veterinarios para robarlos

La mujer utilizaba medicamentos veterinarios para dejarlos inconscientes y despojarlos de dinero, pertenencias y hasta un vehículo.

Cárcel
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
10:40 a. m.
En la mañana de este lunes 13 de octubre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que una mujer identificada como Melisa Porras Domínguez fue condenada a 14 años de prisión por drogar y hurtar a varios hombres en Bogotá.

Condenan a mujer que drogaba a hombres con medicamentos veterinarios

Según información, la mujer utilizaba medicamentos veterinarios para dejarlos inconscientes y despojarlos de dinero, pertenencias y hasta un vehículo.

De acuerdo con el ente acusador, la investigación se originó tras 11 denuncias presentadas entre julio de 2023 y enero del año en curso, que revelaron un patrón delictivo ejecutado a través de plataformas de citas en línea.

Porras Domínguez creaba perfiles falsos en los que fingía buscar relaciones sentimentales, con el fin de contactar a sus víctimas y acordar encuentros presenciales.

Durante estas citas, la mujer les ofrecía bebidas adulteradas con medicamentos veterinarios que provocaban la pérdida del conocimiento.

Una vez las víctimas quedaban inconscientes, procedía a robarles celulares, dinero en efectivo, objetos de valor y a realizar transferencias bancarias no autorizadas. En uno de los casos, incluso se apoderó de un vehículo.

“Esta mujer utilizaba perfiles falsos para seleccionar a sus víctimas por diferentes plataformas y las convencía de pactar reuniones con el supuesto de conocerse personalmente. En realidad, después de compartir, les ofrecía bebidas mezcladas con medicamentos veterinarios que las dejaban inconscientes y así procedía a quitarles celulares, dinero en efectivo y otros artículos, y realizar transacciones virtuales”, detalló la Fiscalía.

El monto total de los bienes sustraídos supera los 400 millones de pesos, según las autoridades.

Tras su captura, la Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado y agravado, además de hurto por medios informáticos y semejantes. Porras Domínguez aceptó los cargos y, en consecuencia, un juez penal de conocimiento de Bogotá dictó sentencia condenatoria en su contra.

La mujer deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario, según lo dispuesto en el fallo judicial.

